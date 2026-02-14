Meteorología: cinco departamentos de Paraguay en alerta por tormentas

Antes de las 17:00 de este sábado, la Dirección de Meteorología e Hidrología emitió un boletín de alerta por posibles “fenómenos de tiempo severo” que podrían registrarse en varias zonas del norte del país en las próximas horas de la tarde y noche.

El aviso indica que “celdas de tormentas se encuentran sobre la sobre la zona de cobertura, con probabilidad de ocasionar fenómenos de tiempo severo de manera puntual”.

Se esperan lluvias y tormentas “moderadas a fuertes” en los departamentos de Concepción, Amambay, Alto Paraguay, Boquerón y el centro y norte de Presidente Hayes.

Lluvias continuarían mañana

El pronóstico general para este sábado indica también posibilidad de precipitaciones y tormentas en la mayor parte del resto del país, incluyendo a Asunción.

El clima se presentaría intestable, con lluvias y tormentas, también mañana domingo y el lunes.