Clima
14 de febrero de 2026 - 17:25

Meteorología: cinco departamentos de Paraguay en alerta por tormentas

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2449
Marta Escurra

El clima permanece inestable y al menos cinco departamentos podrían registrar lluvias y tormentas “moderadas a fuertes” durante las próximas horas, advierte la Dirección de Meteorología.

Por ABC Color

Antes de las 17:00 de este sábado, la Dirección de Meteorología e Hidrología emitió un boletín de alerta por posibles “fenómenos de tiempo severo” que podrían registrarse en varias zonas del norte del país en las próximas horas de la tarde y noche.

El aviso indica que “celdas de tormentas se encuentran sobre la sobre la zona de cobertura, con probabilidad de ocasionar fenómenos de tiempo severo de manera puntual”.

Se esperan lluvias y tormentas “moderadas a fuertes” en los departamentos de Concepción, Amambay, Alto Paraguay, Boquerón y el centro y norte de Presidente Hayes.

Lluvias continuarían mañana

El pronóstico general para este sábado indica también posibilidad de precipitaciones y tormentas en la mayor parte del resto del país, incluyendo a Asunción.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Así se comportará el tiempo durante el fin de semana, según pronóstico de Meteorología

El clima se presentaría intestable, con lluvias y tormentas, también mañana domingo y el lunes.