¡Atención! Dos departamentos están en zona de tormentas para esta noche

La Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia que núcleos de tormentas se desarrollan sobre la zona de cobertura, por lo que no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante la noche de este martes.

El fenómeno esperado es de lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la probabilidad de caída de granizos. Todo esto sería de rápido desarrollo y corta duración.

Las zonas de cobertura son el noreste y este de la región Oriental.

Los departamentos afectados son Concepción y Amambay.

