Temperaturas récord en Paraguay: ¿cuándo dará una tregua el calor intenso?

El meteorólogo Juan Gamarra, en declaraciones a ABC TV, advirtió que el pronóstico de calor intenso esta semana no muestra cambios inmediatos.

Según explicó, la persistencia de una masa de aire cálida y húmeda que afecta al centro de Sudamérica mantiene las condiciones propicias para temperaturas extremas.

Advirtió que, debido a la continuidad de la masa de aire cálida, no se descartan nuevos picos de temperatura, e incluso la posibilidad de aproximarse a valores históricos superiores a los 45 °C.

Sensación térmica sofocante

El pronosticador agregó que, para hoy, no se descarta que se repitan las condiciones de calor intenso e incluso que la sensación térmica supere los valores registrados debido a la alta humedad.

En cuanto a las lluvias, el especialista señaló que podrían presentarse chaparrones puntuales durante la tarde, principalmente en el este, sureste y norte de ambas regiones del país. Sin embargo, aclaró que no se esperan acumulados importantes al menos hasta el jueves.

¿Habrá alivio el fin de semana?

El cambio más significativo podría llegar hacia el fin de semana. El meteorólogo adelantó que entre sábado y domingo se prevén lluvias más generalizadas, que contribuirían a aplacar el calor extremo.

A partir del viernes el ambiente se tornaría más inestable, mientras que el fin de semana se espera una leve disminución térmica: seguirá el ambiente caluroso, pero con máximas que no superarían los 35 °C.