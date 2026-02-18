Ola de calor en Paraguay: ¿qué revela el nuevo reporte sobre el estado de los bosques?

Una ola de calor afecta a Paraguay, con temperaturas que superan los 40 °C y una sensación térmica aún mayor. En este contexto de calor extremo y sequía, los bosques cumplen un rol clave para regular la temperatura, conservar la humedad.

El Reporte Nacional de Cobertura Forestal y Cambios de Uso de la Tierra 2022-2024 indica que Paraguay mantiene el 44,4% de su territorio con cobertura forestal, según el Infona. Esa cifra equivale a 17,76 millones de hectáreas al cierre de 2024. Aún no se incluyen los reportes del 2025.

De ese total, el 82,7% corresponde a los bosques nativos. Otro dato significativo del documento es el crecimiento histórico de las plantaciones forestales, que aumentaron 66,1% en solo dos años, Mientras que los palmares representan el 15,4% de la cobertura forestal nacional.

Departamentos con más bosques

Según los datos del Infona, hay en el país más de 14 millones de hectáreas de bosques nativos. Los palmares ocupan 2.729.006 ha y los bosques forestales 339.867 ha.

Las zonas con más bosques nativos hoy son también todas en el Chaco:

Alto Paraguay: 4,8 millones de hectáreas

Boquerón: 4,6 millones de hectáreas

Presidente Hayes: 2,5 millones de hectáreas

Por otra parte, en la Región Oriental, estas son las zonas con más bosque nativo:

Concepción: 158.117 de hectáreas

San Pedro: 79.601 de hectáreas

Ñeembucú: 63.259 de hectáreas

Cambios de uso de suelo en el Chaco

El infona, en su informe difundido hoy, sostiene que la deforestación muestra una tendencia sostenida a la baja, al registrar en el período 2022-2023 la menor tasa de cambio de uso del bosque nativo en casi 20 años.

En ese contexto, también resaltan que en el Chaco paraguayo, el 87,4% de los cambios de uso del bosque nativo se realizaron bajo planes de uso de la tierra aprobados. Si bien es un número muy alto y positivo, confirma que en esa zona del país casi el 13% de las talas de bosques nativos se hicieron sin el cumplimiento de las normativas vigente.

Coincidentemente, los departamentos con mayor cantidad de cambio de uso de suelo entre el 2023 y el 2024 fieron:

Boquerón: 98.071 hectáreas

Alto Paraguay: 41.460 hectáreas

Presidente Hayes: 19.959 hectáreas.

Sumando esas cifras, tenemos que en ese periodo de tiempo 159.490 hectáreas en el Chaco sufrieron cambios de uso de suelo. De ese total, al menos 20.700 hectáreas habrían sido deforestadas sin los permisos ambientales.

Plantaciones de soja

En el visor de bosques y uso de la tierra en Paraguay (disponible en la página del Infona) se observa precisamente el comportamiento de cambios de uso de suelo de la tierra entre el 2020 y el 2021.

En la región Oriental se destaca sobre todo la gran cantidad de zonas de cultivos. Hay departamentos enteros cubiertos de plantaciones, por lo cual son las de menor cobertura de bosques.

Se trata de Alto Paraná, Canindeyú, San Pedro, Caaguazú, Amambay, Caazapá e Itapúa. En menor porcentaje, se registran plantaciones en Guairá, Concepción y Misiones.

El reporte sobre cambios de uso de suelo en esas ciudades indica que Amambay fue el que más variación registró entre el 2023 y 2024, seguido de San Pedro, Cenindeyú y Concepción.

Situación en Asunción y Central

Por otra parte, en Asunción y Central la situación boscosa es más crítica. En el mapa interactivo se observan muy pocos espacios verdes.´

En la ciudad capital, se tienen apenas 348 hectáreas de bosque nativo. Mientras que en Central esa cifra sube a 23.178.