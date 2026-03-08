Meteorología: emiten alerta de tormentas para 14 departamentos de Paraguay

Poco antes de las 15:00 de este domingo, la Dirección de Meteorología e Hidrología emitió un nuevo boletín de alerta que actualiza sus proyecciones sobre las zonas del país que se verían afectadas por lluvias y tormentas “moderadas a fuertes” en la tarde de hoy.

“Celdas de tormentas se intensifican sobre la zona de cobertura, con probabilidad de ocasionar fenómenos de tiempo severo en forma puntual”, indica el anuncio.

El aviso indica que los departamentos que se verán afectados en las próximas horas son Concepción, San Pedro, Cordillera, Guairá, Caaguazú, Caazapá, Itapuá, Paraguarí, Alto Paraná, Amambay, Canindeyú, Presidente Hayes, Alto Paraguay y el este de Boquerón.

El pronóstico extendido de la Dirección de Meteorología indica que el clima se mantendría inestable durante los próximos días, con más lluvias y tormentas al menos mañana lunes y el martes en la mayor parte del país, incluyendo a Asunción.