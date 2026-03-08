Clima
08 de marzo de 2026 - 16:07

Meteorología: emiten alerta de tormentas para 14 departamentos de Paraguay

tormenta lluvia Asunción
Fernando Romero, ABC Color

La mayor parte del territorio paraguayo está en alerta por posibles “fenómenos de tiempo severo” que afectarían al país en las próximas horas, según la Dirección de Meteorología.

Por ABC Color

Poco antes de las 15:00 de este domingo, la Dirección de Meteorología e Hidrología emitió un nuevo boletín de alerta que actualiza sus proyecciones sobre las zonas del país que se verían afectadas por lluvias y tormentas “moderadas a fuertes” en la tarde de hoy.

“Celdas de tormentas se intensifican sobre la zona de cobertura, con probabilidad de ocasionar fenómenos de tiempo severo en forma puntual”, indica el anuncio.

El aviso indica que los departamentos que se verán afectados en las próximas horas son Concepción, San Pedro, Cordillera, Guairá, Caaguazú, Caazapá, Itapuá, Paraguarí, Alto Paraná, Amambay, Canindeyú, Presidente Hayes, Alto Paraguay y el este de Boquerón.

Lea más: Tormentas e ingreso de frente frío: esto explica el director de Meteorología

El pronóstico extendido de la Dirección de Meteorología indica que el clima se mantendría inestable durante los próximos días, con más lluvias y tormentas al menos mañana lunes y el martes en la mayor parte del país, incluyendo a Asunción.