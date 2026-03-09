IPS Ingavi: baches, barro y abandono en un estacionamiento que “devora” vehículos

Lo que debería ser la llegada a un centro de salud de referencia se convierte, para cientos de asegurados del Instituto de Previsión Social (IPS), en una carrera de obstáculos. El estacionamiento del Hospital de Especialidades Quirúrgicas - Ingavi se encuentra en condiciones deplorables, transformado en un terreno lleno de pozos profundos que castiga diariamente a quienes acuden por atención médica.

El predio, que hace tiempo quedó pequeño ante la alta demanda del servicio, sigue siendo de tierra. En los días de lluvia, el sector se vuelve un lodazal; en los días secos, el polvo y los cráteres son la pesadilla de los conductores.

Los más afectados son los propietarios de vehículos compactos o de baja altura. Según testimonios de los usuarios, es común observar cómo los autos pierden piezas del parachoques, protectores de cárter o sufren daños en la suspensión al intentar maniobrar entre los desniveles.

“Venimos por una enfermedad y salimos con otro problema: el auto roto. Es una falta de respeto que paguemos mensualmente y ni siquiera tengamos un lugar digno donde dejar el vehículo”, lamentó un asegurado tras esquivar un pozo de dimensiones considerables.

La solución de 6.500 millones que no llega

La solución ya está sobre la mesa, pero la burocracia parece frenar las obras. Según registros de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), bajo el ID 475193, figura la licitación para la “Contratación de servicios de mejora y readecuación de estacionamiento y accesos vehiculares del Hospital Ingavi” con un monto estimado de G. 6.500.000.000.

La apertura de ofertas se realizó el 29 de diciembre de 2025, y pese a que se presentaron dos oferentes interesados en ejecutar la obra, hasta la fecha no existe registro de adjudicación.

Hartos de las promesas incumplidas, los asegurados exigen que el dinero de los aportes se vea reflejado en realidades tangibles. La demanda de los asegurados incluye desde la provisión regular de medicamentos hasta la adecuación de infraestructuras críticas que hoy, lejos de servir al paciente, representan un obstáculo más en su búsqueda de salud.