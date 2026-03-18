Amplían alerta: lluvias llegarán a siete departamentos

Lluvias moderadas acompañadas de actividad eléctrica continúan afectando la Región Occidental y noreste de la Oriental, según el aviso emitido cerca de las 10:46 de este miércoles. Por ese motivo, Meteorología no descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante lo que resta de la mañana y primeras horas de la tarde de hoy.

Según las previsiones, se registrarían ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos.

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El temporal afectará a las siguientes zonas:

Concepción Este de San Pedro Norte y sur de Amambay Oeste de Canindeyú Centro de Presidente Hayes Oeste y este de Alto Paraguay Oeste y este de Boquerón

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Lluvias todo el día

El boletín meteorológico especial emitido ayer indica que las lluvias más importantes, que abarcarán todo el territorio nacional, se registrarán entre la mañana, tarde y noche de este miércoles.

No obstante, los acumulados más importantes se registrarían solo en el territorio chaqueño. En el resto del país se esperan acumulados puntuales de entre 30 y 60 mm, cantidades muy alejadas de las registradas el día lunes, cuando el país colapsó por la torrencial lluvia.