Clima
20 de marzo de 2026 - 05:28

Pronóstico en Paraguay: ¿seguirá la lluvia este fin de semana?

Vista del río Paraguay desde la Costanera de Asunción, este 22 de abril del 2025. Se observa mucho humo y tráfico congestionado. (Pronóstico, clima, tiempo, cielo, despejado, calor)
Vista del río Paraguay desde la Costanera de Asunción (Foto ilustrativa).Arcenio Acuña, ABC Color

Tras una semana marcada por las precipitaciones y tormentas, la Dirección de Meteorología pronostica un viernes con solo chaparrones de manera dispersa. El ambiente se mantendrá caluroso y húmedo y las lluvias podrían continuar en los próximos días.

Por ABC Color

Si bien existe una baja probabilidad de chaparrones dispersos, este viernes tendrá el cielo mayoritariamente despejado. El ambiente permanecería caluroso y húmedo, con vientos del noreste y luego variables.

Esas condiciones facilitarían el aumento considerable de la temperatura y la máxima prevista es de 34 °C.

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En cuanto a las lluvias, las mismas se presentarían en forma de chaparrones, principalmente sobre el norte de ambas regiones.

Durante el fin de semana, el ambiente se presentaría caluroso y húmedo e inestable, con probabilidad de lluvias con ocasionales tormentas eléctricas sobre ambas regiones del territorio nacional.

Los valores de temperatura mínima oscilarían entre 20 a 25°C y máximas entre 31 a 37°C.

Las lluvias más importantes volverían a registrarse el lunes y el pronóstico extendido indica que el tiempo irá mejorando el martes.

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Frente frío

También se aguarda el ingreso de un frente frío a nuestro territorio, según confirmó tras la consulta de nuestro medio.

Este frente frío ingresaría la semana próxima, aunque no está determinado cuánto tiempo duraría ni qué día estaría ingresando a nuestro país.