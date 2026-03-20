Pronóstico en Paraguay: ¿seguirá la lluvia este fin de semana?

Si bien existe una baja probabilidad de chaparrones dispersos, este viernes tendrá el cielo mayoritariamente despejado. El ambiente permanecería caluroso y húmedo, con vientos del noreste y luego variables.

Esas condiciones facilitarían el aumento considerable de la temperatura y la máxima prevista es de 34 °C.

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En cuanto a las lluvias, las mismas se presentarían en forma de chaparrones, principalmente sobre el norte de ambas regiones.

Durante el fin de semana, el ambiente se presentaría caluroso y húmedo e inestable, con probabilidad de lluvias con ocasionales tormentas eléctricas sobre ambas regiones del territorio nacional.

Los valores de temperatura mínima oscilarían entre 20 a 25°C y máximas entre 31 a 37°C.

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Las lluvias más importantes volverían a registrarse el lunes y el pronóstico extendido indica que el tiempo irá mejorando el martes.

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Frente frío

También se aguarda el ingreso de un frente frío a nuestro territorio, según confirmó tras la consulta de nuestro medio.

Este frente frío ingresaría la semana próxima, aunque no está determinado cuánto tiempo duraría ni qué día estaría ingresando a nuestro país.