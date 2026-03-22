Alerta meteorológica: tormentas con vientos fuertes afectarían a 10 zonas esta tarde

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) actualizó su alerta hoy a las 14:28, en el que anuncia que núcleos de tormentas se están intensificando sobre varios puntos del país.

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Según la DMH, las celdas de tormentas persisten y ganan fuerza sobre el área del centro, sur y este de la región Oriental, sin dejar afuera a la región Occidental. El combo que se viene incluye lluvias intensas, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y, para completar el panorama, la alta probabilidad de que caiga granizo en zonas puntuales.

Los 10 departamentos bajo alerta

Actualmente son diez los departamentos que deben están bajo alerta. Guairá, noreste de Itapúa, Misiones, sureste de Paraguarí, norte y sur de Alto Paraná, centro y sur de Ñeembucú, centro y este de Canindeyú, centro y oeste de Presidente Hayes, norte de Alto Paraguay, y norte, centro y este de Boquerón.

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Existe un boletín especial vigente que estima acumulados de entre 70 y 120 milímetros. Se esperan además ráfagas que ronden los 90 km/h.

Un lunes que seguirá pasado por agua

El meteorólogo Alejandro Coronel adelantó que la probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas se mantiene firme para el inicio de la semana.

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Seguiremos con un ambiente cálido a caluroso, pero sobre todo con mucha humedad, lo que hará que la sensación de “pesadez” continúe.