Estos son los ocho departamentos que siguen bajo alerta por tormentas

El último aviso, emitido por la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) a las 19:23, advierte que celdas de tormenta continúan activas y en proceso de intensificación sobre el territorio nacional, lo que eleva el riesgo de fenómenos de tiempo severo de forma puntual.

Según el reporte, se prevén lluvias con tormentas eléctricas de moderadas a fuertes, acompañadas de ráfagas de viento de importante intensidad, además de la probabilidad de caída de granizos.

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Zona de cobertura

Las áreas afectadas comprenden el centro, sur y este de la Región Oriental, así como el norte de la Región Occidental, donde las condiciones atmosféricas se mantienen inestables.

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Departamentos afectados

De acuerdo al informe oficial, los departamentos bajo alerta son: