¿Cuál es el destino preferido de los paraguayos en Semana Santa?

Si bien la Semana Santa en Paraguay contempla solo dos días feriados, muchas personas aprovechan la misma para pedir permisos laborales y viajar a diferentes destinos, tanto al interior del país, como al exterior.

El movimiento migratorio aumenta en esta época de año en los diferentes puntos de control, sobre todo uno en especial, que es el que más eligen los paraguayos y paraguayas a la hora de viajar.

Brasil es el destino al que más paraguayos viajan para aprovechar los días de Semana Santa, según confirmó el director de Migraciones, Jorge Kronawetter. Ya desde el viernes de la semana pasada registraron 84.402 salidas de nuestro país, siendo el principal destino Brasil.

Agregó que no se registraron muchas salidas hacia Argentina, pero si el ingreso de extranjeros y connacionales por el puesto migratorio del vecino país, por lo que preparan un operativo para optimizar la atención el Domingo de Pascua, día en el que la mayoría de las personas vuelven a sus casas.

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Registro de entrada y salida

Recordó que es una obligación registrar el movimiento migratorio tanto para paraguayos, como para extranjeros, aunque resaltó que la única diferencia es que para los paraguayos no existen sanciones o multas por no hacer el registro, pero sí para los extranjeros, según establece nuestra nuestra ley nacional.

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Agregó que con Argentina existe la obligación del control de persona a persona; sin embargo, con Brasil es distinto, ya que hay una excepción de tránsito libre si uno va a permanecer dentro de los 30 km frontera adentro, tanto de Paraguay como de Brasil.

Indicó que en los puestos fronterizos con Argentina, tanto el de Posadas-Encarnación, como el de Clorinda-Falcón ya cuentan con un control integrado con el que agilizan el trámite migratorio. Además, Paraguay ya cuenta también con el preregistro migratorio.

“Eso está funcionando hoy en día ya, donde un solo movimiento registra para los dos países, si hay algunas cuestiones que ajustar en cuanto a la infraestructura más que nada, porque el lado argentino tiene una limitación en cuanto a infraestructura, cosa que no ocurre en nuestro lado, nuestro lado tenemos un lugar más amplio para hacer la los controles, pero estamos ya inaugurando este nuevo sistema de que es la base”, detalló.

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Masivos pedidos de residencia de extranjeros

El año 2025 cerró con un total de aproximadamente 47.000 extranjeros que solicitaron su radicación en el país, lo cual sigue en aumento, según estimó Kronawetter. En los dos primeros meses de 2026 ya registraron un incremento del 70 al 80% más de lo que fue el 2026.

“Estamos operando prácticamente con una alta demanda al límite de nuestra capacidad operativa, porque tenemos demasiadas solicitudes, pero estamos teniendo un resultado positivo en lo que es el incremento de nuestro migramóvil, que le llamamos a las jornadas que se hacen en los distintos puntos del interior del país, donde se procesa en tiempo más corto y con con mayor concentración de personal para esos puestos”, destacó.

En cuanto a las nacionalidades, comentó que el año pasado fueron mayoría los alemanes quienes solicitaron la residencia en Paraguay a nivel extracontinental. También los brasileños son quienes más solicitan su residencia, al igual que los Argentinos. También una gran cantidad de españoles.

“El año pasado teníamos eh primer lugar Brasil, como mencioné, segundo estaba Argentina, tercero estaba en Alemania, cuarto estaba Bolivia y quinto ya estaba España”, precisó.