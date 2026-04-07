¿Qué departamentos siguen bajo alerta por tormentas este martes?

El último aviso meteorológico, emitido a las 23:32 del lunes, advierte que un sistema de tormentas continúa activo y con tendencia a intensificarse sobre el centro y sur de la región Oriental.

Según el reporte, no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de forma puntual durante la madrugada de este martes 7.

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Fenómenos previstos

Desde la Dirección de Meteorología alertaron sobre la probabilidad de lluvias con tormentas eléctricas de moderadas a fuertes, acompañadas de ráfagas de viento también de moderada a fuerte intensidad.

Además, se mantiene el riesgo de caída de granizos en zonas específicas afectadas por el sistema.

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Departamentos bajo alerta

Las zonas que permanecen bajo alerta incluyen: