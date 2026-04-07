Clima
07 de abril de 2026 - 13:10

Son 13 los departamentos que están en zona de tormentas esta tarde

Carretera iluminada bajo la lluvia, sin personas visibles, con cielos nublados y ambiente desolador.
Las lluvias en Encarnación provocaron el descenso importante de la temperatura en el sur del país.Sergio González

La Dirección de Meteorología actualizó la alerta por tormentas que afectarán a 13 departamentos del territorio nacional. Te contamos cuáles son en esta nota.

Por ABC Color

El fenómeno esperado es de lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos, según el último alerta públicado por la Dirección de Meteorología a las 12:22.

Esto se debe a que el sistema de tormentas de variada intensidad persiste sobre área de cobertura.

Agregan que existe la probabilidad de generarse fenómenos de tiempo severo durante las primeras horas de la tarde de hoy.

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¿Dónde lloverá?

Según la alerta emitida por la Dirección de Meteorología, la zona de cobertura es el centro y este de la región Oriental.

Los departamentos afectados son:

  • Concepción (norte y noreste).
  • San Pedro (sureste).
  • Guairá.
  • Caaguazú (norte y noreste).
  • Caazapá (oeste y centro).
  • Itapúa.
  • Misiones (norte).
  • Paraguarí.
  • Alto Paraná (noroeste y sur).
  • Central (sur).
  • Ñeembucú (norte).
  • Amambay (norte).
  • Canindeyú (norte y sur).