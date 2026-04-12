¿Qué zonas del país permanecen bajo alerta por tormentas este domingo?

Según el último aviso emitido por la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) a las 21:43, núcleos de tormenta continúan activos y otros siguen desarrollándose sobre el norte y centro de la Región Oriental, así como en el Chaco.

El informe advierte sobre la probabilidad de fenómenos de tiempo severo de forma puntual en las próximas horas de este domingo.

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Preven lluvias y tormentas

El reporte señala que los eventos esperados incluyen lluvias intensas con tormentas eléctricas de moderadas a fuertes, además de ráfagas de viento de importante intensidad.

Asimismo, no se descarta la caída ocasional de granizo en las zonas afectadas.

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Departamentos bajo alerta

La alerta abarca a Concepción; sectores norte, sur y oeste de San Pedro; norte de Caaguazú; Amambay; Presidente Hayes; Alto Paraguay y Boquerón.