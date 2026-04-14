Alerta por temporal mañana: la SEN prepara plan de contingencia

Ante el anuncio meteorológico que indica que tormentas intensas podrían azotar Asunción y sus alrededores mañana, miércoles, la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) apresta acciones coordinadas con otras instituciones del Estado.

En comunicación con ABC Cardinal este martes, el titular de la Secretaría de Emergencia, Arsenio Zárate, dijo que su institución ya está coordinando acciones con la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), el Ministerio de Salud Pública, la Policía Nacional, bomberos voluntarios y las municipalidades de Asunción y ciudades vecinas a fin de dar respuesta a eventuales destrozos y otras emergencias.

La Secretaría de Emergencia está preparando “equipos de respuesta rápida” principalmente para la capital.

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Mientras tanto, las Fuerzas Armadas estarán en alerta para responder a emergencias a lo largo y ancho de la Región Oriental, añadió Zárate.

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El titular de la SEN comentó que la institución cuenta con generadores de electricidad que puede poner a disposición de hospitales según sea necesario en casos de corte de energía causados por el temporal.

Pronóstico de tormentas

La Dirección de Meteorología indica que las precipitaciones y tormentas eléctricas intensas podrían comenzar en las primeras horas de la mañana del miércoles. Se esperan fenómenos de corta duración, pero de alta intensidad.