Meteorología: lluvias y tormentas golpean Paraguay este miércoles

En su pronóstico de este miércoles, la Dirección de Meteorología e Hidrología anticipa una jornada fresca a cálida con cielos mayormente nublados, vientos variables, lluvias y ocasionales tormentas eléctricas en la mayor parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción, donde se registran precipitaciones importantes desde las primeras horas de la madrugada.

Está activa una alerta de posibles “fenómenos de tiempo severo” - lluvias “intensas” y tormentas “moderadas a fuertes” para la capital y nueve departamentos: Cordillera, Guairá, Caazapá, Misiones, Paraguarí, Central, Ñeembucú, el oeste, centro y sur de Presidente Hayes, y el sur de Boquerón.

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Las precipitaciones y tormentas continuarían mañana jueves en gran parte del país, aunque no en zonas del centro como Asunción. Las condiciones del tiempo irían mejorando el viernes.

Temperatura en aumento

El ambiente oscila entre fresco y cálido. Este miércoles se esperan temperaturas máximas de 25 grados centígrados en Asunción, 26 en Ciudad del Este, 24 en Encarnación y hasta 30 en el Chaco.

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Los índices subirían en los próximos días, con máximas de 28 grados mañana en la capital y 29 grados el viernes.