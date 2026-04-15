Alerta por tormentas: ¿qué recomiendan los bomberos?

El capitán Diego Arrúa, de la 1ª Compañía de Asunción, recomendó a la ciudadanía evitar salir de sus viviendas durante lluvias copiosas, ante el pronóstico de tormentas eléctricas y precipitaciones significativas.

Se prevé que las condiciones climáticas incluyan importantes acumulados de agua, lo que podría generar raudales en distintos puntos de la capital y alrededores.

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Evitar cruzar raudales, principal recomendación

Uno de los principales llamados de los bomberos es no intentar atravesar raudales, especialmente en vehículos pequeños.

Advirtieron que la fuerza del agua puede arrastrar los rodados o provocar fallas mecánicas, dejando a las personas atrapadas en medio de la corriente.

En caso de verse sorprendido por la lluvia mientras se circula, se recomienda buscar zonas altas y esperar a que el nivel del agua descienda.

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Qué hacer si queda atrapado en un vehículo

En situaciones en que el conductor queda atrapado en medio de un raudal, la recomendación es permanecer dentro del vehículo y solicitar ayuda.

Salir del rodado puede ser más peligroso, ya que la corriente puede arrastrar a la persona con mayor rapidez.

Se insta a comunicarse de inmediato al número de emergencias 132 para solicitar asistencia.

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Sistema de emergencias suele saturarse

El capitán explicó que durante tormentas se registran múltiples llamados por rescates, accidentes de tránsito, derrumbes y personas heridas.

Esto genera una alta demanda que puede saturar la capacidad de respuesta, por lo que insistió en la importancia de prevenir y evitar situaciones de riesgo innecesarias.

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Riesgo por caída de árboles y cables sueltos

Otra de las advertencias apunta a no acercarse a cables caídos o estructuras dañadas por el viento.

Se recomienda alejarse de la zona, dar aviso a los bomberos y también a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), debido al riesgo de descargas eléctricas.

Asimismo, se aconseja asegurar objetos sueltos en viviendas y no buscar refugio bajo árboles o estructuras inestables.

Preparación y monitoreo de puntos críticos

Los bomberos indicaron que cuentan con equipos preparados para rescates en raudales, incluyendo cuerdas, chalecos salvavidas y herramientas especializadas.

Además, trabajan sobre la base de identificación de puntos críticos en Asunción, donde históricamente se registran inundaciones y situaciones de riesgo.