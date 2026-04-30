Meteorología: un departamento está en alerta por posibles tormentas fuertes

Poco después de las 11:30 de este jueves, la Dirección de Meteorología e Hidrología emitió un boletín de alerta ante la posibilidad de que se produzcan “fenómenos de tiempo severo” en el norte del país en las próximas horas.
“Celdas de tormentas se desarrollan sobre el área de cobertura, con probabilidad de generar fenómenos de tiempo severo de manera puntual”, indica el aviso.
La advertencia habla de lluvias y tormentas eléctricas “moderadas a fuertes” en la zona este del departamento de Alto Paraguay.
Lluvias en Asunción durante el fin de semana
El pronóstico general advierte de posibles lluvias y tormentas también en otras zonas del Chaco y el norte de la Región Oriental durante la jornada de hoy.
Esas precipitaciones y tormentas se extenderían a zonas del sur y este del país mañana y alcanzarían a la mayor parte del territorio nacional, incluyendo a Asunción, el sábado.