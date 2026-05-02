Clima
02 de mayo de 2026 a la - 18:15

Meteorología: seis departamentos de Paraguay en alerta por tormentas esta noche

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Marta Escurra

Varias zonas del norte del país podrían registrar lluvias y tormentas “moderadas a fuertes” en las últimas horas de la tarde y durante la noche, advierte la Dirección de Meteorología.

Por ABC Color

Poco antes de las 18:00 de este sábado, la Dirección de Meteorología e Hidrología emitió un nuevo boletín de alerta ante la posibilidad de que se produzcan “fenómenos de tiempo severo” en las próximas horas en varias zonas del norte paraguayo.

El aviso indica que un “sistema de tormentas persiste sobre el área de cobertura, con probabilidad de ocasionar fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante o que resta de la tarde y las primeras horas de la noche de hoy”.

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Se esperan lluvias y tormentas “moderadas a fuertes” que podrían afectar a los departamentos de Concepción, San Pedro, Canindeyú, Alto Paraguay, el norte de Presidente Hayes y el sureste de Boquerón.

Más días con lluvias

El pronóstico anticipa lluvias también mañana domingo y al menos hasta el lunes en gran parte del país, incluyendo a Asunción.