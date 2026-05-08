Alerta de tormentas: estos son los cuatro departamentos afectados para esta mañana

El fenómeno esperado es de lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la probabilidad de caída de granizos de forma puntual, según la alerta por tormentas emitida a las 9:43 por la Dirección de Meteorología.

Esto se debe a que los núcleos de tormentas persisten sobre la zona de cobertura.

Esto genera alta probabilidad de ocasionar fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante la mañana de hoy.

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¿Dónde lloverá?

Según el boletín emitido por la Dirección de Meteorología, la zona de cobertura de las tormentas comprende el norte y este de la Región Oriental.

Los departamentos afectados son: