Frío intenso en Paraguay: ¿cómo puedo avisar de niños en situación de calle?

Ante la ola de frío que atraviesa Paraguay, con pronósticos de mínimas alrededor de 5 grados centígrados en gran parte del país, el Ministerio de la Niñez y Adolescencia recuerda a la ciudadanía que tiene una línea telefónica abierta para recibir avisos sobre niños en situación de calle para ofrecerles traslado a centros de protección.

Las personas que sepan de la ubicación de niños en situación de calle pueden comunicarse a la línea 147 de ‘Fono Ayuda’ del Ministerio de la Niñez.

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Los centros de protección de menores del Ministerio de la Niñez están abiertos las 24 horas del día.

Refugios del SEN también están habilitados

En paralelo, la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) habilitó el pasado viernes en la Costanera Sur de Asunción un albergue transitorio para personas en situación de calle ante las bajas temperaturas.

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La ciudadanía puede reportar al SEN casos de personas en situación de calle al número 0986 111 001, para que funcionarios del Estado puedan buscar a esas personas y ofrecerles traslado.

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El pronóstico de la Dirección de Meteorología e Hidrología para los próximos días anuncia temperaturas mínimas de entre 5 y 8 grados centígrados mañana lunes y de hasta 3 grados el martes en Paraguay.