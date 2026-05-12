Fiestas patrias y Día de la Madre: todo lo que podés hacer durante el “finde” largo

La Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) busca capitalizar el feriado previsto para los días 14 y 15 de mayo de 2026 como una oportunidad para movilizar el turismo dentro del país, aprovechando dos fechas de fuerte carga simbólica: la Independencia Nacional y el Día de la Madre.

De acuerdo con información difundida por el organismo, el objetivo es que el calendario conmemorativo se traduzca en encuentros familiares, reflexión e identidad cultural, pero también en un impulso económico medible en comercios y servicios.

Actividades destacadas: fechas, horarios y precios

Jueves 14 de mayo

Chipa Rapé (Eusebio Ayala)

Recorrido gastronómico por chiperas tradicionales.

07:30. Salida: Salón VIP de NSA (Rca. Argentina esq. Tavapy).

Precio G. 230.000.

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Reservas: 0984 424 037 (NSA Turismo).

Bici Tour al Museo del Ministerio de Defensa

08:00. Gratuito, con inscripción previa.

Registro mediante formulario de Google publicado en las redes de Senatur.

ASU Drink (cervecerías artesanales de Asunción)

18:00. Salida: Turista Róga Costanera Asunción.

Precio: G. 180.000.

Reservas: 0972 439 887 (Touring Club). Cupos limitados.

Terrazas de Asunción

18:00. Salida: Turista Róga Costanera Asunción

Precio: G. 250.000

Reservas: 0972 439 887 (Touring Club)

Cupos limitados

Ñande Cine

Funciones 14, 15 y 16 de mayo

20:30 en Turista Róga, Costanera de Asunción

Gratuito

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Del martes 12 al domingo 17 de mayo

Chacatours Histórico

Horarios: 10:00 y 16:30

Lugar a confirmar: 0992 440 812

Precios: sujetos a consulta

Informes: 0992 440 812

Miércoles 13, jueves 14 y viernes 15 de mayo

City Tour por el casco histórico de Asunción

Horarios: 17:00, 18:00 y 19:00

Salida: Senatur (Palma 468)

Finaliza en CAPASA

Incluye: Manzana de la Rivera, vista panorámica del Palacio de López, Cabildo, Casa de la Independencia, Panteón Nacional de los Héroes, y cierre en un espacio gastronómico.

Precio: G. 20.000 por persona

Reservas: 0983 706 745

Sábado 16 de mayo

Secretos del Palacio y arriamiento de la bandera

18:00.

Salida: Plaza de los Desaparecidos

Gratuito, con inscripción previa por formulario de Google en redes de Senatur

Contacto: 0983 981 212

Cerámica y Brunch Tour en Areguá (Edición Día de la Madre: “Herencia de Amor”)

08:00. Salida: Turista Róga Costanera Asunción

Cupos limitados

Reservas: 0976 304 093 / 0991 711 066 (Agencia Sinapsis)

Navegando con mamá en el barco Cuñataí

17:00. Club Deportivo Puerto Sajonia

Gratuito

Inscripciones e información turística: +595 983 981 212 (Senatur)

Domingo 17 de mayo

Alas Urbanas

07:00, en el Parque de la Salud

Gratuito

Inscripciones: +595 983 981 212 (Senatur)

El impacto de los fines de semana largos en la economía

Senatur plantea que los fines de semana extendidos funcionan como una herramienta práctica para que más personas puedan planificar escapadas, viajes breves y recorridos culturales por distintos puntos del territorio nacional.

La iniciativa tiene un importante impacto en la economía entendiendo que el turismo tiene un efecto “transversal” que involucra a la hotelería, la gastronomía y el comercio, y además sostiene empleos y microemprendimientos vinculados a la cadena turística.

La institución destaca que la reprogramación de feriados contribuye a descentralizar el flujo turístico y ampliar el alcance hacia ciudades del interior, donde el turismo puede ser una fuente relevante de ingresos y desarrollo.

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