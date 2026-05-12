Fiestas Patrias en Asunción: Horarios de los desfiles de “Exas” y autos antiguos

La Municipalidad de Asunción confirmó una nutrida agenda cultural para conmemorar los 215 años de la Independencia Nacional este 14 y 15 de mayo. El microcentro capitalino será el epicentro de los festejos que reunirá a miles de ciudadanos en las calles.

La Dirección de Cultura alista ferias gastronómicas, conciertos al aire libre y museos con puertas abiertas para todo el público. La comuna busca revitalizar el casco antiguo con propuestas para toda la familia. Se espera una afluencia masiva de personas en las plazas principales frente al Cabildo.

¿Habrá desfile de exalumnos? Horario y recorrido

La gran expectativa se centra en el tradicional desfile de las promociones de "Exas" que se llevará a cabo el jueves sobre la calle 25 de mayo a partir de las 9 de la mañana.

Lea más: Fiestas Patrias: anuncian más de 150 actividades y el 14 y 15 de mayo

Instituciones históricas como el Colegio Nacional de la Capital (CNC), el Cristo Rey y el San José son asiduos participantes del desfile que ya se convirtió en un ritual infaltable que evoca la nostalgia y el orgullo estudiantil.

El desfile incluirá también a los estudiantes de distintas instituciones, públicas, privadas y subvencionadas de la capital.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Exhibición de autos antiguos: ¿Dónde ver las joyas mecánicas?

En paralelo, a la misma hora, los motores con historia volverán a rugir en una exhibición que promete convocar a los amantes de los autos antiguos.

Lea más: Finalmente, se realizará el tradicional desfile militar y policial por Independencia de Paraguay

La Asociación de Autos Antiguos del Paraguay prevé desplazar joyas mecánicas por las arterias del Microcentro asunceno, teniendo como epicentro la zona de las cuatro plazas.

Los rodados de colección se estacionarán en puntos estratégicos para que la ciudadanía pueda capturar fotografías memorables.

Operativo de seguridad y desvíos: Palma será peatonal

El operativo de seguridad y tránsito ya se encuentra diseñado para facilitar el flujo peatonal sobre la emblemática calle Palma. Agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) realizarán desvíos en las intersecciones clave. Se recomienda a los conductores utilizar las calles alternativas para evitar demoras innecesarias.

Desde el 12 de mayo con la instalación de ferias de artesanías en la zona de las Cuatro Plazas en torno al Panteón. El 13 y 14 de mayo se desarrollará la feria sobre la calle Palma, abarcando varias cuadras del microcentro, con stands gastronómicos, artesanales y culturales, ofreciendo un espacio de integración ciudadana. El objetivo municipal es fortalecer la identidad nacional a través del comercio local y el arte.

Lea más: Independencia del Paraguay. Los próceres de mayo de 1811

La Casa de la Independencia será el punto de referencia para los actos protocolares y las representaciones de la gesta de 1811. Actores caracterizados revivirán la salida de los próceres, conectando el presente con los hitos fundamentales de nuestra libertad. Es una oportunidad única para que los niños conozcan la historia viva de la nación.