Nivel del río Paraguay con variaciones en los principales puertos

En la jornada de este miércoles, el río Paraguay presenta un escenario de relativa estabilidad con ligeros incrementos en puntos claves de su curso.

En el Puerto de Asunción, la principal referencia logística y comercial del país, el nivel se ubicó en los 3,28 metros, reflejando una variación positiva de 1 cm con respecto a la medición anterior.

Las aguas en esta localidad vienen en alza desde varias semanas, señalando que el pasado 29 de abril estaba en el nivel de los 2,79 metros.

Este valor en la capital se mantiene significativamente alejado del mínimo histórico registrado recientemente el 2 de noviembre de 2024, cuando el río descendió hasta los -1,61 metros.

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Hacia el norte del país, los puertos muestran comportamientos dispares. En Isla Margarita, el río se mantiene estacionado en 3,25 metros, mientras que en Fuerte Olimpo se registró un ascenso de 2 cm, situando el hidrómetro en 4,05 metros.

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Por su parte, Bahía Negra también experimentó una leve subida de 1 cm, llegando a los 3,91 metros.

En la zona de Vallemí, el nivel permanece sin cambios en 3,08 metros. Sin embargo, aguas abajo, en Concepción y Rosario, se observa un leve retroceso de -2 cm en ambas localidades, con niveles de 3,05 metros y 3,28 metros respectivamente.

El descenso más marcado en la zona norte se dio en Puerto Antequera, donde el nivel cayó -8 cm, quedando en 3,02 metros.

Situación en el Sur y el área metropolitana

En el área metropolitana de Asunción, además del incremento en el puerto principal, Ita Enramada reportó una de las subidas más importantes de la jornada con 4 cm, alcanzando un nivel de 3,76 metros. En Villeta, las aguas se mantuvieron sin variaciones en 3,71 metros.

Finalmente, en el tramo sur de la cuenca, se registran fluctuaciones notables. Alberdi subió 2 cm (situándose en 5,09 metros), mientras que Pilar y Humaitá mostraron descensos. Humaitá, en particular, registró la bajada más pronunciada del reporte nacional con una caída de -14 cm, dejando el hidrómetro en 3,26 metros.