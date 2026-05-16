Río Paraguay: ¿en qué zonas subió y dónde bajó el nivel este sábado?

El informe de este sábado de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) revela variaciones puntuales a lo largo de la cuenca del río Paraguay.

En la zona norte se observa una leve recuperación, donde localidades como Puerto Ladario, Puerto Murtinho, Isla Margarita, Fuerte Olimpo y Vallemí registraron el mayor incremento del día con una subida de 2 cm en sus respectivos hidrómetros.

Por el contrario, los puntos donde más bajó el nivel fueron Puerto Cáceres, Rosario y Antequera, reportando una disminución de hasta -4 cm en las últimas 24 horas.

Lea más: Río Paraguay: ¿tendremos inundaciones este año?

Asunción, con leve descenso

En el Puerto de Asunción, el río bajó -2 cm para situarse en una cota de 3.29 m, mientras que localidades como Villeta e Ita Enramada no registraron variaciones, manteniendo sus niveles en 0 cm.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En la zona sur, Pilar también descendió -2 cm quedando en 4.75 m, en contraste con Alberdi que presentó un leve repunte de 1 cm.

Situación en el río Paraná y otros cauces internos

El río Paraná presenta un escenario de crecimiento en casi todos sus puntos de medición según el informe de la DMH. Destaca el aumento significativo en Ciudad del Este, con un salto de 101 cm que lo posiciona en los 7.95 m.

Otros puntos como Cerrito subieron 30 cm e Ita Pirú aumentó 16 cm, aunque la zona de Ayolas y Corateí registró descensos de -10 cm.

Lea más: Nivel del río Paraguay con variaciones en los principales puertos

En cuanto a otros cauces, el río Pilcomayo en Pozo Hondo se sitúa en 2.95 m con una variación positiva de 2 cm.

Por su parte, el río Tebicuary en Villa Florida marca 0.32 m y el río Negro, en la estación Arirai, reportó un crecimiento mínimo de 1 cm para alcanzar una altura de 4.67 m.