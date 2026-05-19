Clima
19 de mayo de 2026 a la - 14:49

Seguirá el frío mañana y se esperan mínimas de 5°C en estas zonas del país

Heladas y escarchas en Itapúa en el amanecer del día de San Juan
Heladas en Capitán Meza. (Foto de archivo)

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) confirma, mediante su pronóstico extendido, que mañana, miércoles, continuará el frío a lo largo del territorio nacional. Las mínimas serán de 5°C en algunos puntos del país. ¿Dónde? Más detalles, en la siguiente nota.

Por ABC Color

Para mañana, miércoles 20 de mayo, se espera la continuación del frío a nivel país, esto según la DMH y su pronóstico extendido.

La mínima más baja será de 5°C y esta temperatura se presentaría en Encarnación, capital del departamento de Itapúa y San Juan Bautista, capital del departamento de Misiones.

En el caso de Asunción se prevé una jornada fría a fresca, con un cielo escasamente nublado y vientos del sur. La mínima será de 8°C y la máxima de 19°C.

Estas son las mínimas y máximas previstas para mañana

La máxima más elevada prevista para mañana será de 20°C en Concepción, Saltos del Guairá y Pozo Colorado.

  • Concepción: mínima 10°C - máxima 20°C
  • San Pedro: mínima 9°C - máxima 19°C
  • Caacupé: mínima 8°C - máxima 19°C
  • Villarrica: mínima 7°C - máxima 18°C
  • Coronel Oviedo: mínima 7°C - máxima 19°C
  • Caazapá: mínima 7°C - máxima 18°C
  • Encarnación: mínima 6°C - máxima 17°C
  • San Juan Bautista: mínima 6°C - máxima 18°C
  • Paraguarí: mínima 7°C - máxima 18°C
  • Ciudad del Este: mínima 8°C - máxima 19°C
  • Asunción: mínima 8°C - máxima 19°C
  • Pilar: mínima 7°C - máxima 18°C
  • Pedro Juan Caballero: mínima 11°C - máxima 18°C
  • Saltos del Guairá: mínima 8°C - máxima 20°C
  • Pozo Colorado: mínima 9°C - máxima 20°C
  • Fuerte Olimpo: mínima 14°C - máxima 18°C
  • Mariscal José Félix Estigarribia: mínima 11°C - máxima 19°C

Por otra parte, salvo cielos parcialmente nublados, no se esperan precipitaciones para mañana.

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