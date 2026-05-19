Seguirá el frío mañana y se esperan mínimas de 5°C en estas zonas del país

Para mañana, miércoles 20 de mayo, se espera la continuación del frío a nivel país, esto según la DMH y su pronóstico extendido.

La mínima más baja será de 5°C y esta temperatura se presentaría en Encarnación, capital del departamento de Itapúa y San Juan Bautista, capital del departamento de Misiones.

En el caso de Asunción se prevé una jornada fría a fresca, con un cielo escasamente nublado y vientos del sur. La mínima será de 8°C y la máxima de 19°C.

Estas son las mínimas y máximas previstas para mañana

La máxima más elevada prevista para mañana será de 20°C en Concepción, Saltos del Guairá y Pozo Colorado.

Concepción : mínima 10°C - máxima 20°C

San Pedro: mínima 9°C - máxima 19°C

Caacupé : mínima 8°C - máxima 19°C

Villarrica: mínima 7°C - máxima 18°C

Coronel Oviedo: mínima 7°C - máxima 19°C

Caazapá: mínima 7°C - máxima 18°C

Encarnación: mínima 6°C - máxima 17°C

San Juan Bautista: mínima 6°C - máxima 18°C

Paraguarí: mínima 7°C - máxima 18°C

Ciudad del Este: mínima 8°C - máxima 19°C

Asunción: mínima 8°C - máxima 19°C

Pilar: mínima 7°C - máxima 18°C

Pedro Juan Caballero: mínima 11°C - máxima 18°C

Saltos del Guairá: mínima 8°C - máxima 20°C

Pozo Colorado: mínima 9°C - máxima 20°C

Fuerte Olimpo: mínima 14°C - máxima 18°C

Mariscal José Félix Estigarribia: mínima 11°C - máxima 19°C

Por otra parte, salvo cielos parcialmente nublados, no se esperan precipitaciones para mañana.

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