Seguirá el frío mañana y se esperan mínimas de 5°C en estas zonas del país

Para mañana, miércoles 20 de mayo, se espera la continuación del frío a nivel país, esto según la DMH y su pronóstico extendido.
La mínima más baja será de 5°C y esta temperatura se presentaría en Encarnación, capital del departamento de Itapúa y San Juan Bautista, capital del departamento de Misiones.
En el caso de Asunción se prevé una jornada fría a fresca, con un cielo escasamente nublado y vientos del sur. La mínima será de 8°C y la máxima de 19°C.
Estas son las mínimas y máximas previstas para mañana
La máxima más elevada prevista para mañana será de 20°C en Concepción, Saltos del Guairá y Pozo Colorado.
- Concepción: mínima 10°C - máxima 20°C
- San Pedro: mínima 9°C - máxima 19°C
- Caacupé: mínima 8°C - máxima 19°C
- Villarrica: mínima 7°C - máxima 18°C
- Coronel Oviedo: mínima 7°C - máxima 19°C
- Caazapá: mínima 7°C - máxima 18°C
- Encarnación: mínima 6°C - máxima 17°C
- San Juan Bautista: mínima 6°C - máxima 18°C
- Paraguarí: mínima 7°C - máxima 18°C
- Ciudad del Este: mínima 8°C - máxima 19°C
- Asunción: mínima 8°C - máxima 19°C
- Pilar: mínima 7°C - máxima 18°C
- Pedro Juan Caballero: mínima 11°C - máxima 18°C
- Saltos del Guairá: mínima 8°C - máxima 20°C
- Pozo Colorado: mínima 9°C - máxima 20°C
- Fuerte Olimpo: mínima 14°C - máxima 18°C
- Mariscal José Félix Estigarribia: mínima 11°C - máxima 19°C
Por otra parte, salvo cielos parcialmente nublados, no se esperan precipitaciones para mañana.
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