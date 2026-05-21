Meteorología: frío persiste en Paraguay al acercarse el fin de semana

En su pronóstico de este jueves, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fría a fresca con cielos parcialmente nublados y vientos del sureste.
Hoy no se esperan lluvias o tormentas eléctricas en ninguna zona del territorio paraguayo, pero mañana, viernes, sí podrían registrarse precipitaciones e incluso ocasionales tormentas eléctricas en algunas zonas del norte y este del país, incluyendo a Ciudad del Este.
El ambiente se mantiene frío en todo el país. Asunción registraba hoy una temperatura de 8 grados antes del amanecer y se esperan máximas de 19 grados en la capital y Encarnación, 20 grados en Ciudad del Este y hasta 19 en el Chaco.
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En algunas zonas como Caazapá la mínima hoy sería de 5 grados.
|Ciudad
|Temperatura mínima del jueves
|Temperatura máxima del jueves
Concepción
10°C
17°C
San Pedro
7°C
18°C
Caacupé
8°C
19°C
Villarrica
6°C
19°C
Coronel Oviedo
6°C
20°C
Caazapá
5°C
18°C
Encarnación
7°C
19°C
San Juan Bautista
7°C
18°C
Paraguarí
6°C
18°C
Ciudad del Este
7°C
20°C
Asunción
7°C
19°C
Pilar
7°C
18°C
Pedro Juan Caballero
10°C
18°C
Salto del Guairá
7°C
20°C
Pozo Colorado
9°C
16°C
Fuerte Olimpo
14°C
19°C
Mariscal Estigarribia
10°C
18°C
No se esperan cambios importantes en las temperaturas durante los próximos días.