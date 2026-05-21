Clima
21 de mayo de 2026 a la - 05:22

Meteorología: frío persiste en Paraguay al acercarse el fin de semana

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ARCENIO ACUÑA

Las condiciones del tiempo en Paraguay se mantienen sin cambios, con temperaturas mínimas que siguen por debajo de los 10 grados centígrados y podrían bajar a hasta 5 grados entre hoy y el sábado.

Por ABC Color

En su pronóstico de este jueves, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fría a fresca con cielos parcialmente nublados y vientos del sureste.

Hoy no se esperan lluvias o tormentas eléctricas en ninguna zona del territorio paraguayo, pero mañana, viernes, sí podrían registrarse precipitaciones e incluso ocasionales tormentas eléctricas en algunas zonas del norte y este del país, incluyendo a Ciudad del Este.

El ambiente se mantiene frío en todo el país. Asunción registraba hoy una temperatura de 8 grados antes del amanecer y se esperan máximas de 19 grados en la capital y Encarnación, 20 grados en Ciudad del Este y hasta 19 en el Chaco.

Lea más: Meteorología: ¿seguirá el frío durante toda la semana en Paraguay?

En algunas zonas como Caazapá la mínima hoy sería de 5 grados.

CiudadTemperatura mínima del juevesTemperatura máxima del jueves

Concepción

10°C

17°C

San Pedro

7°C

18°C

Caacupé

8°C

19°C

Villarrica

6°C

19°C

Coronel Oviedo

6°C

20°C

Caazapá

5°C

18°C

Encarnación

7°C

19°C

San Juan Bautista

7°C

18°C

Paraguarí

6°C

18°C

Ciudad del Este

7°C

20°C

Asunción

7°C

19°C

Pilar

7°C

18°C

Pedro Juan Caballero

10°C

18°C

Salto del Guairá

7°C

20°C

Pozo Colorado

9°C

16°C

Fuerte Olimpo

14°C

19°C

Mariscal Estigarribia

10°C

18°C

No se esperan cambios importantes en las temperaturas durante los próximos días.