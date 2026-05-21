Meteorología: frío persiste en Paraguay al acercarse el fin de semana

En su pronóstico de este jueves, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fría a fresca con cielos parcialmente nublados y vientos del sureste.

Hoy no se esperan lluvias o tormentas eléctricas en ninguna zona del territorio paraguayo, pero mañana, viernes, sí podrían registrarse precipitaciones e incluso ocasionales tormentas eléctricas en algunas zonas del norte y este del país, incluyendo a Ciudad del Este.

El ambiente se mantiene frío en todo el país. Asunción registraba hoy una temperatura de 8 grados antes del amanecer y se esperan máximas de 19 grados en la capital y Encarnación, 20 grados en Ciudad del Este y hasta 19 en el Chaco.

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En algunas zonas como Caazapá la mínima hoy sería de 5 grados.

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Ciudad Temperatura mínima del jueves Temperatura máxima del jueves Concepción 10°C 17°C San Pedro 7°C 18°C Caacupé 8°C 19°C Villarrica 6°C 19°C Coronel Oviedo 6°C 20°C Caazapá 5°C 18°C Encarnación 7°C 19°C San Juan Bautista 7°C 18°C Paraguarí 6°C 18°C Ciudad del Este 7°C 20°C Asunción 7°C 19°C Pilar 7°C 18°C Pedro Juan Caballero 10°C 18°C Salto del Guairá 7°C 20°C Pozo Colorado 9°C 16°C Fuerte Olimpo 14°C 19°C Mariscal Estigarribia 10°C 18°C

No se esperan cambios importantes en las temperaturas durante los próximos días.