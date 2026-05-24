Nivel de los ríos este domingo: qué estaciones registran subidas y bajadas

El reporte de hoy de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) muestra que el río Paraguay mantiene un comportamiento relativamente estable a lo largo de gran parte de su recorrido. Las variaciones observadas durante la jornada son, en general, moderadas y se distribuyen entre leves ascensos y descensos en las distintas estaciones de control.

Entre los puntos monitoreados, Humaitá sobresale por registrar el mayor incremento diario, con una subida de seis centímetros respecto a la medición anterior. También se observaron aumentos menores en Fuerte Olimpo, Bahía Negra e Isla Margarita, donde el nivel del agua creció apenas un centímetro.

En contraste, las mayores bajas se reportaron en Vallemí y Asunción, ambas con una disminución de tres centímetros. Otras estaciones como Concepción, Rosario, Villeta, Ita Enramada, Alberdi y Pilar registraron descensos de entre uno y dos centímetros. En tanto, Puerto Murtinho se mantuvo sin cambios durante la jornada.

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Río Paraná presenta variaciones más significativas

A diferencia de lo observado en el río Paraguay, la cuenca del Paraná experimentó movimientos más notorios. Los datos oficiales reflejan importantes descensos en algunos de sus principales puntos de monitoreo.

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La reducción más marcada corresponde a Ayolas, donde el nivel del río descendió 85 centímetros. Ciudad del Este también registró una caída considerable, de 78 centímetros, convirtiéndose en una de las estaciones con mayor variación negativa del día.

Pese a estas disminuciones, otros sectores del Paraná mostraron una evolución favorable. Ita Pirú registró un aumento de 10 centímetros, el mayor ascenso dentro de esta cuenca.

Encarnación presentó una subida de seis centímetros, mientras que Cerrito y Paso de Patria reportaron incrementos de cinco centímetros cada una. Por su parte, San Cosme y San Damián mantuvo niveles estables, sin variaciones respecto a la jornada anterior.

Pilcomayo, Tebicuary y Negro se mantienen estable

El informe hidrológico también incluye mediciones de otros cauces de relevancia nacional. En el río Pilcomayo, la estación de Pozo Hondo registró una altura de 2,98 metros y no presentó cambios en comparación con el día anterior.

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En el río Tebicuary, la estación de Villa Florida reportó una altura de 0,32 metros. Según los datos oficiales, la variación registrada es de 32 centímetros, correspondiente al último dato disponible para esa estación.

Por su parte, el río Negro mostró una leve tendencia al alza. En la estación de Arirai, el nivel alcanzó los 4,76 metros, con un incremento de un centímetro durante la jornada.