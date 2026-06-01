Clima en Paraguay: Lunes con niebla y pronóstico de lluvias dispersas

Asunción registraba una densa neblina hoy, antes del amanecer, pero no registraría precipitaciones.
En su pronóstico de este lunes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fresca a cálida con cielos mayormente nublados, vientos del sureste y lluvias dispersas en varias zonas del país.
Las condiciones del tiempo mejorarían desde mañana y ya no se esperan lluvias en los próximos días.
Sin grandes cambios de temperatura
El ambiente sigue manteniéndose entre fresco y cálido, y este lunes se esperan temperaturas máximas de 24 grados centígrados en Asunción y Ciudad del Este, 21 en Encarnación y hasta 31 en el Chaco.
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|Ciudad
|Temperatura mínima del lunes
|Temperatura máxima del lunes
Concepción
17°C
27°C
San Pedro
16°C
26°C
Caacupé
15°C
24°C
Villarrica
13°C
23°C
Coronel Oviedo
14°C
24°C
Caazapá
12°C
22°C
Encarnación
12°C
21°C
San Juan Bautista
13°C
22°C
Paraguarí
14°C
24°C
Ciudad del Este
13°C
24°C
Asunción
15°C
24°C
Pilar
13°C
21°C
Pedro Juan Caballero
16°C
25°C
Salto del Guairá
15°C
24ºC
Pozo Colorado
16°C
26°C
Fuerte Olimpo
19°C
31°C
Mariscal Estigarribia
18°C
27°C
No se esperan cambios importantes en la temperatura durante los próximos días.