Clima en Paraguay: Lunes con niebla y pronóstico de lluvias dispersas

Asunción registraba una densa neblina hoy, antes del amanecer, pero no registraría precipitaciones.

En su pronóstico de este lunes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fresca a cálida con cielos mayormente nublados, vientos del sureste y lluvias dispersas en varias zonas del país.

Las condiciones del tiempo mejorarían desde mañana y ya no se esperan lluvias en los próximos días.

Sin grandes cambios de temperatura

El ambiente sigue manteniéndose entre fresco y cálido, y este lunes se esperan temperaturas máximas de 24 grados centígrados en Asunción y Ciudad del Este, 21 en Encarnación y hasta 31 en el Chaco.

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Ciudad Temperatura mínima del lunes Temperatura máxima del lunes Concepción 17°C 27°C San Pedro 16°C 26°C Caacupé 15°C 24°C Villarrica 13°C 23°C Coronel Oviedo 14°C 24°C Caazapá 12°C 22°C Encarnación 12°C 21°C San Juan Bautista 13°C 22°C Paraguarí 14°C 24°C Ciudad del Este 13°C 24°C Asunción 15°C 24°C Pilar 13°C 21°C Pedro Juan Caballero 16°C 25°C Salto del Guairá 15°C 24ºC Pozo Colorado 16°C 26°C Fuerte Olimpo 19°C 31°C Mariscal Estigarribia 18°C 27°C

No se esperan cambios importantes en la temperatura durante los próximos días.