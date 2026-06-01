Clima
01 de junio de 2026 a la - 05:27

Clima en Paraguay: Lunes con niebla y pronóstico de lluvias dispersas

Dos coches, uno blanco y otro negro, avanzan por la carretera en medio de una densa neblina en la Costanera.
Viviana Benítez

El clima continúa inestable al arrancar la semana y el mes de junio en Paraguay. Una densa niebla cubría Asunción antes del amanecer y se esperan nuevas lluvias en gran parte del país este lunes.

Por ABC Color

Asunción registraba una densa neblina hoy, antes del amanecer, pero no registraría precipitaciones.

En su pronóstico de este lunes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fresca a cálida con cielos mayormente nublados, vientos del sureste y lluvias dispersas en varias zonas del país.

Las condiciones del tiempo mejorarían desde mañana y ya no se esperan lluvias en los próximos días.

Sin grandes cambios de temperatura

El ambiente sigue manteniéndose entre fresco y cálido, y este lunes se esperan temperaturas máximas de 24 grados centígrados en Asunción y Ciudad del Este, 21 en Encarnación y hasta 31 en el Chaco.

Lea más: Meteorología anuncia aumento de la temperatura: ¿desde cuándo?

CiudadTemperatura mínima del lunesTemperatura máxima del lunes

Concepción

17°C

27°C

San Pedro

16°C

26°C

Caacupé

15°C

24°C

Villarrica

13°C

23°C

Coronel Oviedo

14°C

24°C

Caazapá

12°C

22°C

Encarnación

12°C

21°C

San Juan Bautista

13°C

22°C

Paraguarí

14°C

24°C

Ciudad del Este

13°C

24°C

Asunción

15°C

24°C

Pilar

13°C

21°C

Pedro Juan Caballero

16°C

25°C

Salto del Guairá

15°C

24ºC

Pozo Colorado

16°C

26°C

Fuerte Olimpo

19°C

31°C

Mariscal Estigarribia

18°C

27°C

No se esperan cambios importantes en la temperatura durante los próximos días.