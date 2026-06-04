Clima
04 de junio de 2026 a la - 05:24

Meteorología: así estará el tiempo en Paraguay este jueves

Nueva Alborada
Gentileza/Presidencia de la República del Paraguay

El clima en Paraguay se mantiene estable hoy y seguiría así durante los próximos días, con un ambiente fresco a cálido y nulas probabilidades de lluvias al menos hasta el inicio de la próxima semana.

Por ABC Color

En su pronóstico de este jueves, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fresca a cálida con cielos parcialmente nublados y vientos variables, sin probabilidad de lluvias o tormentas eléctricas en territorio paraguayo.

Se espera que las condiciones del tiempo se mantengan iguales mañana, viernes, y el sábado. Recién a partir del domingo podrían registrarse precipitaciones.

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El ambiente sigue oscilando entre fresco y cálido, con temperaturas máximas que hoy llegarían a 25 grados centígrados en Asunción y Encarnación, 24 en Ciudad del Este y hasta 30 en el Chaco.

CiudadTemperatura mínima del juevesTemperatura máxima del jueves

Concepción

14°C

26°C

San Pedro

13°C

26°C

Caacupé

14°C

24°C

Villarrica

13°C

25°C

Coronel Oviedo

13°C

25°C

Caazapá

13°C

25°C

Encarnación

13°C

25°C

San Juan Bautista

14°C

24°C

Paraguarí

13°C

24°C

Ciudad del Este

13°C

24°C

Asunción

14°C

25°C

Pilar

14°C

25°C

Pedro Juan Caballero

13°C

24°C

Salto del Guairá

13°C

24ºC

Pozo Colorado

14°C

26°C

Fuerte Olimpo

14°C

30°C

Mariscal Estigarribia

15°C

29°C

Los índices aumentarían levemente en los próximos días, con máximas de 26 grados en la capital mañana y 27 grados el sábado.