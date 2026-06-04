Meteorología: así estará el tiempo en Paraguay este jueves

En su pronóstico de este jueves, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fresca a cálida con cielos parcialmente nublados y vientos variables, sin probabilidad de lluvias o tormentas eléctricas en territorio paraguayo.

Se espera que las condiciones del tiempo se mantengan iguales mañana, viernes, y el sábado. Recién a partir del domingo podrían registrarse precipitaciones.

Lea más: El Niño en Paraguay: advierten sobre lluvias intensas e inundaciones para finales de 2026

El ambiente sigue oscilando entre fresco y cálido, con temperaturas máximas que hoy llegarían a 25 grados centígrados en Asunción y Encarnación, 24 en Ciudad del Este y hasta 30 en el Chaco.

Ciudad Temperatura mínima del jueves Temperatura máxima del jueves Concepción 14°C 26°C San Pedro 13°C 26°C Caacupé 14°C 24°C Villarrica 13°C 25°C Coronel Oviedo 13°C 25°C Caazapá 13°C 25°C Encarnación 13°C 25°C San Juan Bautista 14°C 24°C Paraguarí 13°C 24°C Ciudad del Este 13°C 24°C Asunción 14°C 25°C Pilar 14°C 25°C Pedro Juan Caballero 13°C 24°C Salto del Guairá 13°C 24ºC Pozo Colorado 14°C 26°C Fuerte Olimpo 14°C 30°C Mariscal Estigarribia 15°C 29°C

Los índices aumentarían levemente en los próximos días, con máximas de 26 grados en la capital mañana y 27 grados el sábado.