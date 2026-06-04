Meteorología: así estará el tiempo en Paraguay este jueves

En su pronóstico de este jueves, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fresca a cálida con cielos parcialmente nublados y vientos variables, sin probabilidad de lluvias o tormentas eléctricas en territorio paraguayo.
Se espera que las condiciones del tiempo se mantengan iguales mañana, viernes, y el sábado. Recién a partir del domingo podrían registrarse precipitaciones.
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El ambiente sigue oscilando entre fresco y cálido, con temperaturas máximas que hoy llegarían a 25 grados centígrados en Asunción y Encarnación, 24 en Ciudad del Este y hasta 30 en el Chaco.
|Ciudad
|Temperatura mínima del jueves
|Temperatura máxima del jueves
Concepción
14°C
26°C
San Pedro
13°C
26°C
Caacupé
14°C
24°C
Villarrica
13°C
25°C
Coronel Oviedo
13°C
25°C
Caazapá
13°C
25°C
Encarnación
13°C
25°C
San Juan Bautista
14°C
24°C
Paraguarí
13°C
24°C
Ciudad del Este
13°C
24°C
Asunción
14°C
25°C
Pilar
14°C
25°C
Pedro Juan Caballero
13°C
24°C
Salto del Guairá
13°C
24ºC
Pozo Colorado
14°C
26°C
Fuerte Olimpo
14°C
30°C
Mariscal Estigarribia
15°C
29°C
Los índices aumentarían levemente en los próximos días, con máximas de 26 grados en la capital mañana y 27 grados el sábado.