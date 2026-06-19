Clima en Paraguay: nueva alerta de tormentas para Asunción y 14 departamentos

Poco antes de las 9:00 de este viernes, la Dirección de Meteorología e Hidrología volvió a emitir un boletín de alerta ante la persistente posibilidad de que se produzcan “fenómenos de tiempo severo” en la mayor parte del territorio paraguayo durante las próximas horas.

Según el anuncio, un “sistema de tormentas continúa afectando la zona de cobertura, con probabilidad de ocasionar fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante las próximas horas de hoy”.

Los meteorólogos prevén lluvias y tormentas eléctricas con ráfagas de viento “moderadas a fuertes”, e incluso la ocasional caída de granizos en algunas zonas.

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Además de Asunción se verían afectados 14 departamentos: Concepción, San Pedro, Cordillera, Guairá, Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Misiones, Alto Paraná, Central, Ñeembucú, Amambay, Canindeyú, Presidente Hayes y el sur de Boquerón.

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¿Cómo seguirá el tiempo en las próximas horas?

Según indica la Dirección de Meteorología, las condiciones del tiempo mejorarían en la parte final del día en Asunción y el resto del centro, sur y este del país.

Sin embargo, el sistema de tormentas que afecta a esas zonas esta mañana se trasladaría durante la tarde al norte del país.