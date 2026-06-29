Calles bloqueadas en microcentro: así será el operativo para el Paraguay vs. Alemania

La Selección Paraguaya de Fútbol enfrentará esta tarde a Alemania por los dieciseisavos de final de la Copa Mundial 2026. La Policía Nacional ya puso en marcha un operativo especial de seguridad en el microcentro de Asunción ante el partido, que será la cuarta jornada de la iniciativa “El Centro Alienta”.

El jefe de la Policía de Asunción, comisario Juan Agüero, refirió que, considerando que el partido arranca en un horario laboral, a las 17:30, se prevé un bloqueo parcial y luego se ampliará el radio.

El jefe del Departamento Operativo y Tráfico de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), Daniel Cárdenas, explicó que los bloqueos implementados desde esta mañana responden a los trabajos de instalación de los equipos de transmisión para la jornada.

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¿Cuáles son las calles bloqueadas en el microcentro?

Desde la mañana de este lunes permanecen cerrados algunos sectores del microcentro para culminar la instalación de los equipos de transmisión.

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A partir de las 13:00 entrará en vigor el principal operativo de cierre de calles alrededor de la Plaza de la Democracia. El tránsito quedará restringido sobre Palma y Estrella, desde Yegros hasta 15 de Agosto, además de los accesos transversales comprendidos entre ambas arterias, donde el ingreso estará controlado por personal policial.

Cárdenas recordó que el estacionamiento en el microcentro y en otras zonas de Asunción es gratuito. En ese sentido, instó a la ciudadanía a denunciar ante la Policía cualquier caso de extorsión por parte de “cuidacoches”.

Además, adelantó que la PMT aplicará “flexibilidad” en los controles relacionados con el estacionamiento en el área afectada por el operativo.

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Cuatro pantallas gigantes y 2.000 agentes

El comisario informó que son cuatro pantallas gigantes las que se instalarán en el microcentro para que los hinchas puedan ver a la Albirroja.

Precisó que para la jornada se prevé el despliegue de alrededor de 2.000 agentes, quienes estarán distribuidos en distintos puntos del microcentro capitalino para resguardar la seguridad de las personas que acudirán a seguir el partido de la Selección paraguaya.