Policiales
29 de junio de 2026 a la - 07:30

Calles bloqueadas en microcentro: así será el operativo para el Paraguay vs. Alemania

Paraguay Mundial 2026 Asunción Albirroja pantalla gigante calle Palma
Paraguay Mundial 2026 Asunción Albirroja pantalla gigante calle PalmaBrian Cáceres

La Policía implementa este lunes un amplio operativo de seguridad en el microcentro de Asunción con motivo del partido entre Paraguay y Alemania por los dieciseisavos de final de la Copa Mundial 2026. Acá te contamos cuáles serán las calles bloqueadas y desde qué hora.

Por ABC Color

La Selección Paraguaya de Fútbol enfrentará esta tarde a Alemania por los dieciseisavos de final de la Copa Mundial 2026. La Policía Nacional ya puso en marcha un operativo especial de seguridad en el microcentro de Asunción ante el partido, que será la cuarta jornada de la iniciativa “El Centro Alienta”.

El jefe de la Policía de Asunción, comisario Juan Agüero, refirió que, considerando que el partido arranca en un horario laboral, a las 17:30, se prevé un bloqueo parcial y luego se ampliará el radio.

El jefe del Departamento Operativo y Tráfico de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), Daniel Cárdenas, explicó que los bloqueos implementados desde esta mañana responden a los trabajos de instalación de los equipos de transmisión para la jornada.

Lea más: Paraguay vs. Alemania: operativo policial cerrará calles del microcentro

Grupo de policías en uniforme oscuro y chalecos amarillos alineados en una calle iluminada durante la noche.
Policías resguardan el microcentro de Asunción en anticipación al partido de la Copa Mundial 2026.

¿Cuáles son las calles bloqueadas en el microcentro?

Desde la mañana de este lunes permanecen cerrados algunos sectores del microcentro para culminar la instalación de los equipos de transmisión.

A partir de las 13:00 entrará en vigor el principal operativo de cierre de calles alrededor de la Plaza de la Democracia. El tránsito quedará restringido sobre Palma y Estrella, desde Yegros hasta 15 de Agosto, además de los accesos transversales comprendidos entre ambas arterias, donde el ingreso estará controlado por personal policial.

Flyer de la Policía Nacional del operativo de seguridad en el centro de Asunción por el partido de Paraguay vs. Alemania.
Flyer de la Policía Nacional del operativo de seguridad en el centro de Asunción por el partido de Paraguay vs. Alemania.

Cárdenas recordó que el estacionamiento en el microcentro y en otras zonas de Asunción es gratuito. En ese sentido, instó a la ciudadanía a denunciar ante la Policía cualquier caso de extorsión por parte de “cuidacoches”.

Además, adelantó que la PMT aplicará “flexibilidad” en los controles relacionados con el estacionamiento en el área afectada por el operativo.

Lea más: Lunes de vencer o morir: así estará el centro para el partido de Paraguay contra Alemania

Grupo de policías en formación con uniformes oscuros y chalecos reflectantes, en una calle urbanizada iluminada.
Agentes de la Policía Nacional realizan un despliegue de seguridad en el microcentro de Asunción previo al partido de fútbol.

Cuatro pantallas gigantes y 2.000 agentes

El comisario informó que son cuatro pantallas gigantes las que se instalarán en el microcentro para que los hinchas puedan ver a la Albirroja.

Las calles que estarán cerradas mañana después del mediodía en el centro de Asunción.
Las calles que estarán cerradas mañana después del mediodía en el centro de Asunción.

Precisó que para la jornada se prevé el despliegue de alrededor de 2.000 agentes, quienes estarán distribuidos en distintos puntos del microcentro capitalino para resguardar la seguridad de las personas que acudirán a seguir el partido de la Selección paraguaya.

esponsors especiales de Mundial x ABC