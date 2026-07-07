Estas fueron las localidades más frías esta madrugada

La madrugada de este martes dejó temperaturas extremadamente bajas en gran parte del territorio nacional. De acuerdo con los registros de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH), el valor más bajo fue de 0,7 °C en el aeródromo de Caazapá, seguido por otras localidades del Chaco y la Región Oriental que también amanecieron con un frío intenso.

Según los datos oficiales compartidos por Mingo, las temperaturas mínimas registradas fueron:

Caazapá: 0,7 °C Presidente Hayes: 1,7 °C Mayor Infante Rivarola (Boquerón): 1,8 °C Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi (Luque), la Costanera de Encarnación y Canindeyú: 2,7 °C

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En Asunción, la mínima rondó los 3,2 °C, según los registros.

¿Por qué las temperaturas más bajas no estuvieron en el Sur?

Mingo señaló que, a diferencia de otros episodios de frío intenso, esta vez los registros más bajos no se concentraron en Itapúa o Ñeembucú, sino que se desplazaron hacia el centro y el oeste del país.

“Esto está relacionado con la posición del anticiclón o del sistema de alta presión, que afectó más hacia el oeste. Normalmente los valores más bajos suelen darse más al sur, pero esta vez Caazapá y luego Presidente Hayes y Boquerón encabezaron los registros“, explicó.

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Agregó que también influyeron factores geográficos, como la presencia de cadenas de cerros en Canindeyú y Guairá, que favorecen el descenso de las temperaturas en determinadas zonas.

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¿Se confirmaron heladas?

Aunque durante la mañana se reportaron imágenes de escarcha en localidades como Carapeguá, Mingo aclaró que eso no implica necesariamente que se haya registrado una helada meteorológica.

Explicó que, para que exista una helada meteorológica, la temperatura debe alcanzar 0 °C a un metro y medio del suelo, altura donde se encuentran los instrumentos oficiales de medición.

“Con 0,7 grados no hay helada meteorológica. Es muy probable que en el suelo la temperatura haya llegado a cero y por eso pudo formarse escarcha, pero oficialmente nosotros no definimos eso como helada“, precisó.

El especialista añadió que existe una diferencia con la denominada helada agrícola, cuyo impacto depende del tipo de cultivo y puede producirse incluso cuando la temperatura del aire es superior a los 0 °C, debido a que la superficie del suelo se enfría más rápidamente durante la madrugada.