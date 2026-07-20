Pronóstico del tiempo: ¿seguirá el calor esta semana?

Luego de un fin de semana con ambiente caluroso en gran parte del territorio nacional, la pronosticadora de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH), Juana Martínez, explicó que las temperaturas irán disminuyendo gradualmente durante esta semana.

La meteoróloga señaló que las lluvias comenzaron durante la noche del domingo en el sur del país. Si bien en las primeras horas de este lunes ya no se registraban precipitaciones importantes, durante la jornada volverían a desarrollarse, principalmente sobre el centro y sur de la Región Oriental, además del oeste del Chaco.

Lluvias y tormentas en aumento

Para este martes, la probabilidad de precipitaciones se incrementará en prácticamente todo el país, con posibilidad de tormentas eléctricas ocasionales.

En tanto, para el miércoles disminuiría el riesgo de tormentas sobre el centro y sur de la Región Oriental, aunque persistirían las lluvias en varios sectores, detalló la pronosticadora.

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¿Seguirá el calor esta semana?

Martínez indicó que las temperaturas serán muy variables durante la semana, no obstante, se espera un pequeño descenso en los próximos días.

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En el Chaco y el norte de la Región Oriental entre hoy y mañana continuará un ambiente caluroso, con máximas previstas de entre 33°C y 35°C, favorecidas por la persistencia de vientos moderados del sector norte.

En cambio, en el centro de la Región Oriental las máximas rondarán los 31°C, mientras que hacia el sur del país no superarían los 25°C, donde el ambiente será más templado.

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La pronosticadora adelantó que entre el jueves y el viernes se sentirá un descenso más marcado de la temperatura, aunque aclaró que no se espera un nuevo episodio de frío intenso.

En el sur del país, las temperaturas mínimas estarán entre 11°C y 12°C, mientras que en Asunción y el área metropolitana oscilarán entre 13°C y 14°C. Las máximas, por su parte, no superarían los 25°C, generando un ambiente más fresco.

“Viento tarova”, solo en una zona

Por otra parte, la meteoróloga explicó que los fuertes vientos del sector norte continuarán predominando sobre el Chaco y el noreste y este de la Región Oriental, manteniendo allí un ambiente más cálido.

En el resto del país, en cambio, ya predominarán vientos del sector sur o variables, lo que favorecerá el descenso gradual de las temperaturas durante la segunda mitad de la semana.