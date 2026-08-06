El Niño en Paraguay: con imágenes satelitales y simulaciones preparan prevención

Pronósticos meteorológicos a nivel global anticipan una incidencia especialmente fuerte del fenómeno El Niño este año debido a un inusual calentamiento de las aguas del océano Pacífico, lo que causaría un incremento de las lluvias en Paraguay y el resto de la región sudamericana en las próximas semanas y meses.

Se teme que, en consecuencia, se produzcan inundaciones en zonas ribereñas de Asunción y otras ciudades ubicadas a orillas del río Paraguay, cuyo nivel podría aumentar de manera considerable debido a las precipitaciones. Ante esa posibilidad, instituciones del Gobierno han comenzado a planear medidas preventivas.

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Un rol importante dentro de esos preparativos es el que tiene la Agencia Espacial del Paraguay, que está utilizando imágenes satelitales, fotografías de alta resolución tomadas por un dron especializado y simulaciones digitales para predecir cuál sería el impacto del fenómeno y brindar esa información a las demás instituciones estatales para que estas actúen en consecuencia.

Simulaciones para predecir la crecida del río Paraguay

Alejandro Román, director de Ejecución y Desarrollo Aeroespacial de la Agencia Espacial del Paraguay, comentó hoy a ABC Color que los modelos predictivos se nutren de imágenes satelitales a las que Paraguay accede por medio de convenios con agencias espaciales internacionales como la NASA estadounidense, la Agencia Espacial Europea y la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial.

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Esas imágenes y las capturas proveídas por un dron capaz de captar fotografías de muy alta resolución permiten a la Agencia Espacial del Paraguay preparar modelos de simulación para predecir, por ejemplo, los niveles de inundación que podrían registrarse en zonas ribereñas de Asunción según el nivel al que lleguen las aguas del río Paraguay.

Román indicó que se están elaborando simulaciones con un escenario de crecida del río Paraguay equivalente al máximo histórico registrado en 1983 –cuando el río llegó a una altura de 9,1 metros– para analizar hasta dónde llegaría la inundación, el número de escuelas y servicios de salud que se verían directamente afectados, entre otros indicadores.

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Esos datos son luego comunicados a las instituciones pertinentes como la Secretaría de Emergencia Nacional y los ministerios de Salud Pública o Educación para que estos tomen decisiones con base a esos datos científicos.