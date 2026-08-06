Atención Alto Paraná: Meteorología emite alerta por tormentas severas

El aviso emitido poco antes de las 15:00 de este jueves advierte sobre la presencia de núcleos de tormenta que continúan desarrollándose sobre la zona de cobertura. Debido a la inestabilidad atmosférica, no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de forma puntual en el transcurso de la tarde.

Fenómeno esperado

El informe proporcionado por la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) indica que el sistema podría generar:

Lluvias intensas con tormentas eléctricas moderadas a fuertes

Ráfagas de vientos de intensidad moderada a fuerte

Ocasional caída de granizos

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Zona de impacto

La zona de cobertura abarca principalmente el este de la Región Oriental, siendo el área de mayor afectación prevista el noreste del departamento de Alto Paraná.

Cabe resaltar la importancia de tomar los recaudos necesarios ante la visibilidad reducida en ruta y la posibilidad de raudales o caída de ramas debido a las fuertes ráfagas de viento.

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