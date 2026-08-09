Anuncian domingo fresco con lluvias dispersas

La Dirección Nacional de Meteorología confirmó un inicio de jornada fresco e impulsado por vientos del sector sur.

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Para este domingo 9 de agosto se prevé una jornada fría a fresca, con temperaturas máximas que no superarán los 25 °C en todo el país.

El amanecer registró marcas térmicas de entre 11 °C y 19 °C sobre gran parte del territorio nacional.

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Durante la tarde, el ambiente se mantendrá predominantemente fresco, con valores máximos estimados entre los 18 °C y 25 °C.

A la par, se pronostica la persistencia de lluvias sobre el norte y el este de ambas regiones.

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Lunes y martes seguirán igual

Las condiciones invernales se mantendrán durante los primeros días de la semana.

Para este lunes 10 se aguarda un amanecer fresco a frío, especialmente sobre el centro y sur de la Región Oriental. Hacia la tarde, las temperaturas subirán de frescas a cálidas. Las probabilidades de lluvias dispersas continuarán en las zonas norte y este del país.

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Pasando al martes 11, la inestabilidad migrará ligeramente, abarcando el centro, sur y este de la Región Oriental, con precipitaciones dispersas y una jornada predominantemente fresca.

Pese a las precipitaciones y el descenso térmico, las autoridades informaron que actualmente no hay ningún aviso meteorológico vigente.