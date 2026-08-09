Anuncian domingo fresco con lluvias dispersas

La Dirección Nacional de Meteorología confirmó un inicio de jornada fresco e impulsado por vientos del sector sur.
Lea más: Pronóstico del tiempo: así se presentará el clima este fin de semana, según Meteorología
Para este domingo 9 de agosto se prevé una jornada fría a fresca, con temperaturas máximas que no superarán los 25 °C en todo el país.
El amanecer registró marcas térmicas de entre 11 °C y 19 °C sobre gran parte del territorio nacional.
Lea más: Clima en Paraguay: ¿Cuánto frío hará este fin de semana y seguirá lloviendo?
Durante la tarde, el ambiente se mantendrá predominantemente fresco, con valores máximos estimados entre los 18 °C y 25 °C.
A la par, se pronostica la persistencia de lluvias sobre el norte y el este de ambas regiones.
Lea más: Clima en Paraguay: 9 departamentos en alerta por tormentas
Lunes y martes seguirán igual
Las condiciones invernales se mantendrán durante los primeros días de la semana.
Para este lunes 10 se aguarda un amanecer fresco a frío, especialmente sobre el centro y sur de la Región Oriental. Hacia la tarde, las temperaturas subirán de frescas a cálidas. Las probabilidades de lluvias dispersas continuarán en las zonas norte y este del país.
Lea más: El Niño no perdona: Estado ya alista auxilio y evacuaciones en zonas ribereñas
Pasando al martes 11, la inestabilidad migrará ligeramente, abarcando el centro, sur y este de la Región Oriental, con precipitaciones dispersas y una jornada predominantemente fresca.
Pese a las precipitaciones y el descenso térmico, las autoridades informaron que actualmente no hay ningún aviso meteorológico vigente.