“El Niño”: realizan capacitación de interpretación de productos meteorológicos en Encarnación

La Cruz Roja Paraguaya, la Municipalidad de Encarnación y la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) organizaron una capacitación de interpretación de productos meteorológicos y climáticos, que fue desarrollada esta mañana en la galería Pedro Agüero del Centro Municipal de Artes (CEMA), desde las 8:00.

La jornada estuvo dirigida a miembros del Centro de Operaciones de Emergencia (COP) de la ciudad, quienes deberán tomar acciones ante posibles afectaciones provocadas por fenómenos naturales en la región.

El objetivo es que a nivel local se pueda dar lectura oportuna a los boletines y alertas meteorológicas que necesiten atención urgente o medidas a ser adoptadas para la mitigación de impactos. “Estar informados a tiempo puede hacer que se tomen buenas y oportunas decisiones”, refirió el capacitador y gerente de Pronóstico Meteorológico de la DMH, Julio Ayala.

Encarnación cuenta con un centro de interpretación meteorológica con el cual buscarán anticipar fenómenos climáticos intensos que se pueden producir durante la presencia de “El Niño” en la región.

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Fundamentos

En principio, la base es brindar boletines y alertas a nivel local. Esto permitirá una previsibilidad en todos los ámbitos. “Si tengo un evento y hay alerta de posibles tormentas, al conocer las posibles implicancias podrán decidir si lo mejor es posponer o suspender”, detalló Ayala.

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Sostuvo, además, que el fenómeno climático “El Niño” está confirmado para la región, lo que puede traer tormentas intensas, puntuales y repentinas. En ese sentido, afirmó que es crucial estar preparados.

Destacaron también la relevancia de estar informados con base en fuentes oficiales, como la DMH, para evitar crear incertidumbre o pánico en la población.

El fenómeno de El Niño es un evento climático que consiste en el calentamiento anómalo de las aguas superficiales del océano Pacífico central y ecuatorial. Esto altera la circulación atmosférica global, provocando condiciones climáticas extremas, con sequías severas en algunas regiones y lluvias torrenciales en otras, dependiendo de la zona del planeta.

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¿Qué acciones son necesarias?

Las intensas lluvias pueden provocar anegaciones urbanas y desbordes de arroyos, como los principales problemas inmediatos. Además, pueden ocasionarse ventarrones fuertes durante las tormentas.

En ese sentido, es necesario identificar árboles que necesiten poda. En lo posible, no salir en caso de tiempo severo. Asegurar, dentro de las posibilidades, las construcciones. Evitar calles inundadas o clausuradas por raudales y evitar pasar por arroyos desbordados.

En nuestras casas, mantener canaletas limpias, revisar goteras y mantener el desagüe pluvial. En lo posible, evacuar zonas identificadas como inundables si hay pronóstico de lluvias intensas.

Ante cualquier emergencia, tener a mano los contactos de los equipos de rescate, bomberos o la Policía Nacional.