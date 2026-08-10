Mundial de Rally: Inician trabajos de iluminación de acceso al Hospital General de Itapúa

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) inició trabajos en el acceso al Hospital General de Itapúa (HGI) para terminar su iluminación, con una inversión de G. 870 millones, que incluirá parte de la ruta PY06. Los trabajos son desarrollados en el marco de las obras realizadas para el Mundial de Rally, que se correrá en Itapúa del 27 al 30 de agosto.

Este tramo constará del montaje de 160 faroles de alumbrado tipo LED, con los conductores preensamblados y los postes de hormigón sobre el margen izquierdo de la avenida de acceso al HGI, cuya distancia es de poco más de 1,5 km entre la ruta PY06 y el centro hospitalario.

El jefe de la División Regional Sur (Itapúa, Ñeembucú y Misiones) de la ANDE, ingeniero Ricardo Rondelli, resaltó que los trabajos en general en los accesos solicitados por la organización del Mundial de Rally estarían al 95%, lo que incluye las reparaciones en la Costanera de Encarnación. Refirió, además, que los trabajos culminarían antes del evento.

Las obras comprenderían parte de los tramos de acceso a los tramos, en las ciudades por donde pasarán los vehículos de competencia, detalló.

Lea más: Sugerencias de la Senatur para descubrir el potencial turístico del sur del Paraguay durante el Mundial de Rally

Puente internacional

Sobre la situación del Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz, que conecta Encarnación con Posadas, en Argentina, manifestó que las reparaciones corresponden a Vialidad Argentina.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Indicó que existe una avería de transformador, por lo que varios sectores del puente se encuentran a oscuras por las noches. La gestión del nuevo equipo estaría a cargo de la empresa Energía de Misiones SA (EMSA), proveedora del servicio de energía eléctrica en esa región del vecino país.

El puente internacional en varios tramos se encuentra hace por lo menos un mes sin alumbrado, lo que es considerado por los usuarios un peligro para el tránsito internacional. Rondelli explicó que la ANDE puso a disposición sus equipos para las reparaciones y se realizaron algunas del lado paraguayo del puente, pero es jurisdicción del ente regulador argentino el mantenimiento del sistema que ilumina el puente.