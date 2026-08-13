Emiten alerta por lluvias y vientos fuertes en el Sur

De acuerdo con el informe publicado a las 07:40 de hoy, se desarrollan celdas de tormenta sobre la zona sureste de la Región Oriental, las cuales podrían generar fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante el transcurso de la mañana.

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Las condiciones meteorológicas anunciadas incluyen lluvias con tormentas eléctricas que irán de moderadas a fuertes, además de vientos que generarían ráfagas de intensidad moderada a fuerte.

Además, se espera la ocasional caída de granizo en zonas puntuales.

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Departamento afectado

El foco principal de atención para la mañana de este jueves se concentra en Itapúa, específicamente en el sector sur del departamento.

Las autoridades recomiendan a la población de la zona afectada tomar las precauciones necesarias ante el riesgo de raudales, ráfagas de viento fuertes y la actividad eléctrica imprevista.

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