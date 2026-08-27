Clima en Paraguay: calor se intensifica y máximas se acercarían a 40 grados

En su pronóstico de este jueves, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada cálida a calurosa con cielos parcialmente nublados y vientos moderados del norte.

No se esperan lluvias o tormentas eléctricas en territorio paraguayo. Sin embargo, desde mañana, viernes, se producirían precipitaciones en el sur del país y estas se extenderían a otras zonas como el este –aunque aún no llegarían a Asunción o la zona central del país- el sábado.

Asunción recién registraría lluvias, además de tormentas eléctricas, desde el domingo.

El calor se intensifica

La temperatura sigue aumentando en Paraguay y este jueves se esperan máximas de 36 grados centígrados en Asunción, 30 en Ciudad del Este, 32 en Encarnación y hasta 39 en el Chaco.

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Ciudad Temperatura mínima del jueves Temperatura máxima del jueves Concepción 23 °C 37 °C San Pedro 22 °C 36 °C Caacupé 21 °C 34 °C Villarrica 20 °C 34 °C Coronel Oviedo 21 °C 34 °C Caazapá 21 °C 33 °C Encarnación 21 °C 32 °C San Juan Bautista 21 °C 33 °C Paraguarí 22 °C 34 °C Ciudad del Este 20 °C 30 °C Asunción 22 °C 36 °C Pilar 21 °C 33 °C Pedro Juan Caballero 19 °C 33 °C Salto del Guairá 19 °C 32 ºC Pozo Colorado 23 °C 37 °C Fuerte Olimpo 24 °C 39 °C Mariscal Estigarribia 24 °C 39 °C

Los índices se mantendrían similares mañana, pero el sábado se registraría un notable descenso de la temperatura, con una máxima de 28 grados en la capital.