Clima en Paraguay: calor se intensifica y máximas se acercarían a 40 grados

En su pronóstico de este jueves, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada cálida a calurosa con cielos parcialmente nublados y vientos moderados del norte.
No se esperan lluvias o tormentas eléctricas en territorio paraguayo. Sin embargo, desde mañana, viernes, se producirían precipitaciones en el sur del país y estas se extenderían a otras zonas como el este –aunque aún no llegarían a Asunción o la zona central del país- el sábado.
Asunción recién registraría lluvias, además de tormentas eléctricas, desde el domingo.
El calor se intensifica
La temperatura sigue aumentando en Paraguay y este jueves se esperan máximas de 36 grados centígrados en Asunción, 30 en Ciudad del Este, 32 en Encarnación y hasta 39 en el Chaco.
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|Ciudad
|Temperatura mínima del jueves
|Temperatura máxima del jueves
Concepción
23 °C
37 °C
San Pedro
22 °C
36 °C
Caacupé
21 °C
34 °C
Villarrica
20 °C
34 °C
Coronel Oviedo
21 °C
34 °C
Caazapá
21 °C
33 °C
Encarnación
21 °C
32 °C
San Juan Bautista
21 °C
33 °C
Paraguarí
22 °C
34 °C
Ciudad del Este
20 °C
30 °C
Asunción
22 °C
36 °C
Pilar
21 °C
33 °C
Pedro Juan Caballero
19 °C
33 °C
Salto del Guairá
19 °C
32 ºC
Pozo Colorado
23 °C
37 °C
Fuerte Olimpo
24 °C
39 °C
Mariscal Estigarribia
24 °C
39 °C
Los índices se mantendrían similares mañana, pero el sábado se registraría un notable descenso de la temperatura, con una máxima de 28 grados en la capital.