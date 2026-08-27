Clima
27 de agosto de 2026 a la - 05:31

Clima en Paraguay: calor se intensifica y máximas se acercarían a 40 grados

amanecer sol calor Asunción
Fernando Romero, ABC Color

La temperatura sigue aumentando en Paraguay y se esperan máximas por encima de 35 grados centígrados hoy y mañana en Asunción. En otros puntos del país, los índices se acercarían a 40 grados.

Por ABC Color

En su pronóstico de este jueves, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada cálida a calurosa con cielos parcialmente nublados y vientos moderados del norte.

No se esperan lluvias o tormentas eléctricas en territorio paraguayo. Sin embargo, desde mañana, viernes, se producirían precipitaciones en el sur del país y estas se extenderían a otras zonas como el este –aunque aún no llegarían a Asunción o la zona central del país- el sábado.

Asunción recién registraría lluvias, además de tormentas eléctricas, desde el domingo.

El calor se intensifica

La temperatura sigue aumentando en Paraguay y este jueves se esperan máximas de 36 grados centígrados en Asunción, 30 en Ciudad del Este, 32 en Encarnación y hasta 39 en el Chaco.

Lea más: Clima en Paraguay: ¿cuánto subirá la temperatura y hasta cuándo durará el calor?

CiudadTemperatura mínima del juevesTemperatura máxima del jueves

Concepción

23 °C

37 °C

San Pedro

22 °C

36 °C

Caacupé

21 °C

34 °C

Villarrica

20 °C

34 °C

Coronel Oviedo

21 °C

34 °C

Caazapá

21 °C

33 °C

Encarnación

21 °C

32 °C

San Juan Bautista

21 °C

33 °C

Paraguarí

22 °C

34 °C

Ciudad del Este

20 °C

30 °C

Asunción

22 °C

36 °C

Pilar

21 °C

33 °C

Pedro Juan Caballero

19 °C

33 °C

Salto del Guairá

19 °C

32 ºC

Pozo Colorado

23 °C

37 °C

Fuerte Olimpo

24 °C

39 °C

Mariscal Estigarribia

24 °C

39 °C

Los índices se mantendrían similares mañana, pero el sábado se registraría un notable descenso de la temperatura, con una máxima de 28 grados en la capital.