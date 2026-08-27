Meteorología publica boletín especial por el rally: ¿va a llover en Itapúa?

Este jueves arrancó el Mundial de Rally en Paraguay, específicamente en el departamento de Itapúa, donde hasta el domingo se extenderán las actividades por la prueba deportiva motor.

Ante la masiva concurrencia de personas en el sur del país por el evento, la DMH compartió un pronóstico especial sobre cómo se comportará el tiempo desde hoy hasta el lunes 31 de agosto.

Este jueves se realizó el shakedown y la largada simbólica está prevista para las 16:00. Según el boletín, la máxima prevista para hoy a lo largo del departamento es de 32°C y 20°C de mínima con vientos moderados del norte y un cielo escasamente nublado.

Para mañana, viernes 28 de agosto se esperan pruebas en Cambyretá y Nueva Alborada, se espera una temperatura máxima de 34°C y mínima de 24°C. De igual manera, ya se pronostican lluvias dispersas para el final de la jornada con vientos moderados del norte.

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¿Lluvia durante el rally?

El sábado los recorridos se concentrarán en Bella Vista, Bella Vista Sur, Hohenau y Trinidad. Se espera un descenso de la temperatura con una máxima de 24°C y una mínima de 19°C, al igual que lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas.

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El domingo 30 de agosto, día final de las fechas, todo se concentrará en Encarnación, Artigas y Artigas Oeste hasta la premiación prevista para las 15:20.

Según Meteorología, ese día estará caracterizado por lluvias con ocasionales tormentas eléctricas y la temperatura prevista será de 22°C -máxima- y 18°C -mínima-.

El informe también incluye el lunes 31 de agosto, donde la temperatura vuelve a bajar con una máxima de 21°C y mínima de 17°C, al igual que con la continuación de lluvias a lo largo del departamento.

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