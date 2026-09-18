Clima
18 de septiembre de 2026 a la - 20:23

Los 14 departamentos donde se esperan tormentas esta noche

Gif lluvia en la ruta.
Imagen ilustrativa: lluvia en la ruta.

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) actualizó su aviso por lluvias, tormentas y otros fenómenos de tiempo severo que se registrarían este viernes. De momento hay 14 departamentos afectados.

Por ABC Color
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Según la DMH, para hoy aún se esperan lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes e incluso la alta probabilidad de caída de granizos.

Al respecto aseguran que “celdas de tormentas” continúan desarrollándose sobre el territorio nacional con probabilidad de intensificarse de forma puntual.

Tampoco se descarta que puedan generarse fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante esta noche. La zona de cobertura afecta a ambas regiones del país: Oriental y Occidental.

Los departamentos afectados

Conforme al aviso publicado a las 19:54 por Meteorología, estos son los 14 departamentos afectados:

  1. Concepción
  2. San Pedro
  3. Cordillera
  4. Guairá
  5. Caaguazú
  6. Centro y oeste de Caazapá
  7. Misiones
  8. Este de Paraguarí
  9. Centro y norte de Alto Paraná
  10. Centro y sur de Amambay
  11. Centro y oeste de Canindeyú
  12. Presidente Hayes
  13. Sur y noreste de Alto Paraguay
  14. Sur y oeste de Boquerón

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