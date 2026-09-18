Los 14 departamentos donde se esperan tormentas esta noche

Según la DMH, para hoy aún se esperan lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes e incluso la alta probabilidad de caída de granizos.
Al respecto aseguran que “celdas de tormentas” continúan desarrollándose sobre el territorio nacional con probabilidad de intensificarse de forma puntual.
Tampoco se descarta que puedan generarse fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante esta noche. La zona de cobertura afecta a ambas regiones del país: Oriental y Occidental.
Los departamentos afectados
Conforme al aviso publicado a las 19:54 por Meteorología, estos son los 14 departamentos afectados:
- Concepción
- San Pedro
- Cordillera
- Guairá
- Caaguazú
- Centro y oeste de Caazapá
- Misiones
- Este de Paraguarí
- Centro y norte de Alto Paraná
- Centro y sur de Amambay
- Centro y oeste de Canindeyú
- Presidente Hayes
- Sur y noreste de Alto Paraguay
- Sur y oeste de Boquerón
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