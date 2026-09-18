Estos son los cortes programados de ANDE para este sábado

La ANDE, mediante un comunicado, informó cuáles serán las zonas afectadas por cortes en el servicio de energía eléctrica este sábado.

Los mismos se dan por trabajos programados para el mantenimiento del sistema de distribución de electricidad.

Según dieron a conocer, en al menos 16 zonas distribuidas entre las regiones Metropolitana, Este y Sur se interrumpirá la energía por diversos motivos.

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Región Metropolitana

Zona 1: en el barrio Ciudad de Fernando de la Mora, donde los funcionarios de la ANDE realizarán un cambio de conductor de media tensión desnudo a preensamblado sobre Ángel Torres y Manuel Domínguez, de 08:00 a 14:00.

Zona 2: en el barrio Valle Apúa I de Lambaré, donde para un cambio de conductor de media tensión desnudo a preensamblado, los equipos intervendrán sobre Tte. Blas Garay y Pikysyry, de 09:00 a 18:00.

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Zona 3: en el barrio Caaguazú de Ñemby los agentes de la ANDE trabajarán sobre Elizabeth desde Manuel Ortiz Guerrero hasta Sgto. 1° Evaristo Lombardo, y Cerro Guy desde 3ra. hasta 5ta., para el cambio de conductor de media tensión desnudo a preensamblado, de 08:00 a 18:00.

Zona 4: en el barrio Rincón del Peñón de Mariano Roque Alonso se ejecutará el cambio de conductor de media tensión desnudo a preensamblado sobre Von Grutter y Ruta PY 03 Gral. Elizardo Aquino, de 08:00 a 14:00.

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Zona 5: en el barrio San Antonio de Limpio la intervención para el cambio de conductor de baja tensión desnudo a preensamblado será sobre Capitán Medina y Tapua, de 07:00 a 10:00.

Zona 6: en el barrio Rincón del Peñón de Mariano Roque Alonso sobre Von Grutter y Ruta PY 03 Gral. Elizardo Aquino se realizará un cambio de conductor de media tensión desnudo a preensamblado, de 08:00 a 17:00.

Zona 7: en el barrio Rincón del Peñón de Mariano Roque Alonso también sobre Von Grutter y Ruta PY 03 Gral. Elizardo Aquino, se tiene previsto el cambio de conductor de baja tensión desnudo a preensamblado, de 08:00 a 14:00.

Zona 8: en el barrio 8 Rojas Cañada de Julián Augusto Saldívar para un cambio de conductor de baja tensión desnudo a preensamblado, los funcionarios estarán sobre calle sin nombre y Posta Ybyraró, de 08:00 a 18:00.

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Zona 9: en el Barrio San Martín de Porres de Villeta se prevé el cambio de conductor de baja tensión desnudo a preensamblado sobre calle sin nombre casi Avda. Guarnipitán, de 08:00 a 18:00.

Zona 10: en el barrio Ybyraró de Julián Augusto Saldívar en las calles Defensores del Chaco y Ruta DPY 27 se efectuará el cambio de conductor de baja tensión desnudo a preensamblado, de 08:00 a 18:00.

Zona 11: en el Barrio Las Mercedes de Asunción: La ANDE intervendrá Tte. Marcos Núñez desde Luis Morales hasta Tte. Jara Troche, y Padre Cardozo desde Juan de Salazar hasta Tte. Ruiz, para la adecuación de estructura de media tensión para ampliación de red, de 09:00 a 16:00.

Zona 12: en el barrio Zona Norte de Fernando de la Mora se realizará un cambio de conductor de media tensión desnudo a preensamblado sobre Saavedra desde Curupayty hasta Lapacho Amarillo, Naciones Unidas desde Saavedra hasta Mborayhu Asy, y Curupayty desde Saavedra hasta Mborayhu Asy, de 08:00 a 17:00.

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Región Este

Zona 1: en Bella Vista, Colonia San Roque y alrededores del departamento de Canindeyú se realizarán trabajos en líneas de 23 Voltios, de 08:00 a 17:00.

Región Sur

Zona 1: en Misiones se ejecutarán trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema SIM-MT Alimentador SJB2 en las compañías Mburiká, Colonia San Juan, Ibáñez Rojas, San Javier, San Juan Potrero y San Blas Norte, de 07:00 a 15:00.

Zona 2: en Ñeembucú equipos técnicos realizarán trabajos de mantenimiento correctivo en la ES-VIN afectando a Villalbín, Desmochados, Mayor Martínez, Cerrito, Laureles, Gral. Díaz, y las compañías Islería y Costa Pucú, de 08:00 a 12:00.

Zona 3: en Ñeembucú se realizarán trabajos de SIM MT en alimentadores BRO1, BRO2, BRO3 y BRO7 afectarán a Villa Oliva, Zanjita, Paray, Estanzuela, Ñupy, San Juan, Yby Pohyi, Acevedo (en parte), Lomas (en parte) e Isla León (en parte), de 07:00 a 15:00.

Debido a los cortes de energía eléctrica, la ANDE recomienda a todas las zonas afectadas tomar las medidas preventivas necesarias.

Debido a la falta del servicio, los usuarios deben tomarlo como si fuera que la corriente está activa, para evitar accidentes.