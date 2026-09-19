Anuncian lluvias y tormentas eléctricas en estos 11 departamentos

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió un boletín de alerta este sábado, informando sobre el continuo desarrollo de celdas de tormenta en la zona de cobertura. Por este motivo, no se descarta la probabilidad de que se generen fenómenos de tiempo severo de forma puntual durante el transcurso del día.

El informe técnico detalla que las condiciones previstas incluyen lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos.

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¿Cuáles son la zonas bajo alerta?

La zona de cobertura abarca principalmente a la Región Oriental, afectando a los siguientes 11 departamentos:

Central

Guairá

Caaguazú

Caazapá

Itapúa

Misiones

Paraguarí

Alto Paraná

Ñeembucú

Amambay

Canindeyú

Se insta a la ciudadanía a tomar los recaudos necesarios ante la intensidad de las ráfagas de viento y el eventual anegamiento de calles o avenidas en las localidades bajo alerta.

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