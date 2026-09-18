Video: temporal ocasiona daños en distritos de Concepción

El secretario de Gestión y Reducción de Riesgos de la Gobernación de Concepción, Nelson López, indicó que recibió el reporte de una casa destechada luego del temporal en la comunidad rural denominada Caacupemí, distrito de Concepción.

“Ya estamos trabajando para ir a asistir a esa familia”, mencionó López.

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Mientras que pobladores de la comunidad San Isidro-Requejo del distrito de Belén informaron que volaron algunas chapas de zinc que servían de techo de cinco casas.

En la comunidad de Santa Cruz se registraron perjuicios de cultivos, según mencionó López.

Los fuertes vientos, que no duraron mucho tiempo, dejaron sin techo a algunas viviendas. Cultivos agrícolas y medias sombras que protegían sembradíos también sufrieron daños por los granizos en Belén, dijo el funcionario.