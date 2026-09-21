Clima
21 de septiembre de 2026 a la - 17:15

Elevan a 12 los departamentos que están zona de tormentas esta tarde

Se aguardan tormentas en varias zonas del país para el transcurso de esta tarde.
Se aguardan tormentas en varias zonas del país para el transcurso de esta tarde.

La Dirección de Meteorología e Hidrología emitió un aviso especial ante el rápido desarrollo de celdas de tormenta sobre varias zonas del país. El fenómeno afectará principalmente a la Región Oriental, además del sur de la Región Occidental durante la tarde de este lunes.

Por ABC Color
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De acuerdo con el último aviso emitido a las 16:31, las celdas de tormenta continúan intensificándose sobre el área de cobertura, por lo que no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo en forma puntual en el transcurso de las próximas horas.

El reporte de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH), pronostica lluvias intensas con tormentas eléctricas, ráfagas de viento moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizo.

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¿Cuáles son los departamentos bajo alerta?

Las zonas incluidas en este aviso oficial abarcan la Región Oriental, así como el sur de la Región Occidental (Chaco), afectando puntualmente a estos departamentos: Concepción, San Pedro, Cordillera, Guairá, Caaguazú, este de Caazapá, este de Itapúa, Alto Paraná, oeste y centro de Canindeyú, este y sur de Presidente Hayes, oeste de Alto Paraguay, norte y este de Boquerón.

Se recomienda a la población tomar los recaudos correspondientes ante las eventuales ráfagas de viento y descargas eléctricas.

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