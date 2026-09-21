Estos son los ocho departamentos que están ahora en zona de tormentas

De acuerdo con el último aviso emitido a las 15:26, las celdas de tormenta continúan intensificándose sobre el área de cobertura, por lo que no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo en forma puntual en el transcurso de las próximas horas.

El reporte de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH), pronostica lluvias intensas con tormentas eléctricas, ráfagas de viento moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizo.

Lea más: Meteorología anuncia vientos de hasta 90 km/h y cambio de temperatura

¿Cuáles son los departamentos bajo alerta?

Las zonas incluidas en este aviso oficial abarcan la Región Oriental, así como el sur de la Región Occidental (Chaco), afectando puntualmente a estos departamentos:

San Pedro

Cordillera

Guairá

Caaguazú

Centro y este de Caazapá

Centro y este de Itapúa

Centro y sur de Alto Paraná

Sur y este de Presidente Hayes

Se recomienda a la población tomar los recaudos correspondientes ante las eventuales ráfagas de viento y descargas eléctricas.

Lea más: Río Paraguay sigue en descenso, pero riesgo de inundaciones por El Niño se mantiene