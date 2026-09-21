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21 de septiembre de 2026 a la - 09:13

Río Paraguay sigue descendiendo en zona de Concepción

Barco de carga verde atracado, con una persona de pie en la cubierta y objetos visibles en un entorno natural.
El río Paraguay presenta hoy una marca de 1,65 metros en el puerto antiguo de Concepción.Aldo Rojas

El río Paraguay presenta continuo descenso en la zona de Concepción donde este lunes se registra una marca de 1,65 metros, descendió 2 centímetros en 24 horas. Por ahora la navegación es normal y dragas trabajan en 4 lugares.

Por Aldo Rojas
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El descenso es diario entre 2 y 5 centímetros y muy pocas veces se mantiene estable, dijo el prefecto naval de la zona Concepción, capitán de corbeta Emigdio Martín Zayas. “La navegación es normal y no se tienen pasos difíciles debido a la bajante”, explicó.

Asimismo, mencionó que el calado actual desde Bahía Negra hasta Concepción es de 10 pies.

La tendencia es que el nivel de las aguas del río Paraguay siga bajando y se estima que el año podría cerrarse con 1,20 metros aproximadamente.

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Una de las marcas más elevadas que presentó el río Paraguay en lo que va del año 2026, se dio el 23 de mayo cuando registró una altura de 3,13 metros.

Dragas

Las dragas realizan trabajos en los pasos difíciles habituales y actualmente se encuentran trabajando en la zona conocida como Pedernal, que se encuentra agua abajo del puerto de Concepción.

Barco de carga verde atracado, con una persona de pie en la cubierta y objetos visibles en un entorno natural.
Las embarcaciones amarran cada vez más lejos en el puerto antiguo de Concepción.

En tanto que aguas arriba las tareas se desarrollan en Riacho Negro, Jaguarete y Dos Hermanas, ubicada en el kilómetro km 425. Las dragas trabajan diariamente de 12:00 a 06:00 de la mañana del día siguiente, tiempo en que en esas zonas se interrumpen las navegaciones.

Marcas históricas

El 7 de enero de 1968, el río Paraguay en esta parte del país, llegó a solo 0,34 metros, en tanto que el 20 de mayo de 1992, el nivel llegó a 8,66 metros, siendo hasta ahora la crecida más grande registrada.