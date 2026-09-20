Río Paraguay: Alberdi registra la mayor suba este domingo

El informe de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) correspondiente a este domingo evidencia una variación respecto al reporte anterior, cuando predominaba una tendencia generalizada de bajante en el río Paraguay y solo Pilar mostraba un incremento.

Los datos más recientes indican que el comportamiento del cauce se tornó más equilibrado, con siete estaciones en descenso, tres sin variaciones y cinco con aumentos de nivel.

En el Alto Paraguay persiste la tendencia descendente. Puerto Ladario registró una baja de 1 centímetro y quedó en 1,44 metros, mientras que Puerto Murtinho descendió 2 centímetros hasta los 2,48 metros.

La caída más importante de toda la cuenca se observó en Cáceres, donde el nivel retrocedió 4 centímetros y se ubicó en 0,82 metros. También Isla Margarita perdió 2 centímetros, situándose en 2,50 metros.

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Fuerte Olimpo y Bahía Negra continúan en descenso

En territorio paraguayo, Fuerte Olimpo presentó una disminución de 2 centímetros y alcanzó los 3,27 metros. Bahía Negra también retrocedió 2 centímetros, quedando en 3,04 metros, mientras que Vallemí bajó 1 centímetro hasta los 2,39 metros.

En contraste con el informe anterior, donde Concepción había registrado una leve disminución, la estación mostró este domingo una recuperación de 1 centímetro y alcanzó 1,67 metros.

Asunción permanece estable y el sur lidera las subas

En la zona central del país, Villeta se mantuvo sin cambios en 0,87 metros, al igual que Asunción, que permaneció en 0,46 metros, e Itá Enramada, que continuó en 0,92 metros.

La principal novedad del reporte se concentra aguas abajo. Humaitá registró una suba de 10 centímetros y alcanzó los 3,20 metros. Pilar también mantuvo la tendencia positiva observada en el informe anterior y aumentó otros 11 centímetros, llegando a 3,12 metros.

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Sin embargo, el mayor repunte de toda la cuenca se produjo en Alberdi, donde el río Paraguay creció 22 centímetros en las últimas 24 horas y alcanzó los 2,32 metros. Puerto Antequera también mostró una variación positiva de 2 centímetros, mientras que Rosario registró un aumento de 4 centímetros.

Cambio respecto al último informe

La comparación con la publicación del viernes pasado de ABC revela una modificación en la dinámica del río Paraguay. Mientras el reporte previo describía una bajante predominante con Pilar como única excepción, el nuevo informe muestra una recuperación más extendida en el tramo medio y sur de la cuenca.

Las mayores subas se registraron en Alberdi (+22 cm), Pilar (+11 cm) y Humaitá (+10 cm), mientras que la caída más pronunciada correspondió a Cáceres (-4 cm). Asunción, Villeta e Itá Enramada permanecieron estables, una señal de desaceleración de la tendencia descendente observada días atrás.

Aunque la bajante continúa siendo visible en varios puntos del norte de la cuenca, los incrementos registrados aguas abajo reflejan un escenario más favorable que el reportado en la jornada anterior.